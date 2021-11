Marjanca o Mikiču: Ne more biti vodja nekdo, ki je najslabši

Znotraj ekipe Triglav so nastale manjše skupinice in vsaka izmed njih išče krivca za skromne predstave na poligonih v zadnjem času. Marjanca Polutnik in Noemi Jae sta prepričani, da je ekipa zelo slabo vodena in da na tekmah nastopajo le tisti, ki se želijo izpostavljati, preostali pa morajo čakati na svojo priložnost.

Po Marjančinem mnenju velik del odgovornosti za takšno stanje nosi Igor Mikič - Mišica, ki se je samovoljno razglasil za vodjo ekipe. "Če se sam postaviš za vodjo, potem moraš biti dober vodja in moraš vedeti, kaj delaš. Kar imamo mi, je ena velika komedija. Vodja ne more biti nekdo, ki je najslabši. Kje je tu logika? Vodja mora biti nekdo, ki je boljši in vso ekipo popelje k boljšim rezultatom, ne pa nekdo, ki je najslabši in ne zna dajati napotkov ekipi."

Ob tem je Noemi navedla še eno težavo njene ekipe. "Vse bolj smo prišli do individualne tekme, saj so posamezniki spoznali, da ekipne tekme ne pomenijo pravzaprav nič za njihovo končno zmago. Zato težko verjamem, da bomo lahko povrnili vzdušje, kakršno je vladalo na začetku Exatlona."

Čeprav je vzdušje med rdečimi vse prej kot idealno, pa so tokrat v okrnjeni zasedbi na poligonu Potopljeni zaklad ekipi Jadran pokazali boljši odpor kot na zadnjih tekmah. Od fantov sta pri rdečih nastopala le Jan Čampa in Igor Mikič, medtem ko je pri Jadranu spet manjkala Eva Peternelj. Rezultat je bil izenačen vse do 8:8, nato pa je Jadranu uspelo doseči dve zaporedni točki za končnih 10:8.

Z zmago so si modri priborili pravo zabavo za noč čarovnic. V strašljivih kostumih in ob dobri glasbi so preplesali noč. "Zelo dober občutek, da po dolgem času samo ne skačemo, šprintamo in mečemo, ampak tudi malce zaplešemo," je bil nad tokratno nagrado navdušen Žan Luka Konjar.

