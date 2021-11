V šestem poskusu ji je vendarle uspelo

V Exatlonu so se tekmovalci tokrat merili za medalje. V šestem finalu na tovrstnih tekmah je do svoje prve medalje prišla Pina Umek, ki navdušenja ni mogla skriti. Na tokratnem poligonu pa je padel še en velik mejnik.

Tokratna tekma je bila nekoliko drugačna, kot so bile dozdajšnje, in je že nakazala, kako bodo videti tekme, ko se bo Exatlon prevesil v sklepno fazo. Tokrat se tekmovalci namreč niso merili na izpadanje, temveč je imel vsak na začetku dve točki in z vsakim porazom se je ena izbrisala. Dva poraza sta torej pomenila konec tekmovanja.

Med fanti sta se v finale, vsak s po eno preostalo točko, uvrstila Žan Luka Konjar in Samo Petje, kar je pomenilo, da bo o zmagovalcu odločal le en dvoboj. Uspešnejši je bil Samo in si s tem zagotovil že svojo drugo medaljo.

Bolj zapleteno je bilo v finalu med dekleti, saj je Eva Peternelj v finale prinesla dve točki, Pina Umek pa le eno. To je pomenilo, da je Pina Evo morala za medaljo premagati kar dvakrat. To ji je uspelo in s tem je po petih neuspešnih nastopih v finalu v šestem vendarle prišla do svoje prve medalje.

V Exatlonu smo tokrat zabeležili še en zanimiv mejnik. Kot prvi je do stotih nastopov na poligonih prišel Alen Lamper, ki se pred tem sploh ni zavedal, da spada med tekmovalce z največ nastopi. Magično mejo je le nekaj trenutkov zatem podrla tudi Eva Peternelj, a peščena vreča z zlatim napisom 100 je pripadla le prvemu.

Večer so tekmovalci sklenili z ugibanko, pri čemer je moral eden od tekmovalcev risati gesla, drugi pa je moral ugibati, kaj je na risbi. Uspešnejši so bili tekmovalci Triglava, ki so zmagali s 4:1 in si s tem pribojevali zapestnice. Pet zbranih zapestnic posameznemu tekmovalcu prinese eno medaljo, ki jo lahko izkoristi v izločitvenem dvoboju.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45.

