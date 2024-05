Ob Olginem vzdihovanju je Mihova domišljija podivjala #video

Nocoj se na Planetu nadaljuje šov Poroka na prvi pogled, v katerem udeležence čaka moški in ženski večer, na katerem bomo izvedeli kar nekaj sočnih podrobnosti o naših parih. Še pred tem se bosta Olga in Miha odpravila na rekreacijo, kjer bodo Miho ob pogledu na Olgo začele obhajati grešne misli.

Olga in Miha sta bila vesela, da se bosta odpravila v telovadnico in z nekaj fizične aktivnosti uredila tudi svoje misli. Prva vaja, ki se je je lotila Olga, je bilo vrtenje obroča okoli svojih bokov, pri tem pa je bila zelo spretna. Ker to vsekakor ni enostavna vaja, je ob tem spuščala tudi zelo posebne zvoke, ki so hitro razburkali Mihovo domišljijo.

Olga in Miha sta se odpravila na rekreacijo in okoli pasu vrtela obroč. Foto: Planet TV

"Giba se v ritmu trebušnega plesa. Ti gibi so videti malo zapeljivi, erotični. Razmišljal sem, da bi bilo tako zvečer, da bi se bolj zbližala. Če bi izvajala take gibe, bi bilo prav lepo. Da bi bili malo drugačni večeri. Zagotovo sva že nekaj časa skupaj in si želim, da bi šla korak naprej, da bi se še bolj zbližala," je svoje misli strnil razposajeni Miha. Več v zgornjem videu.

Ali se tudi Olga strinja z njim, da je napočil čas, da naredita nov velik korak v zvezi, pa izveste v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled.

