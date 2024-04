V šovu Poroka na prvi pogled smo tokrat poleg drugega dela skupne večerje parov spremljali tudi prvi del ceremonije zaobljub. Pred strokovnjake sta sedla tudi Rudi in Marjetka, ki sta v zadnjem času najbolj razburkala dogajanje v eksperimentu. Pred kratkim sta postala prvi par, ki je skočil med rjuhe, zdaj pa je Rudi na ceremoniji zaobljub napisal, da želi iz eksperimenta odditi in s tem vse šokiral.

Marjetka je pred strokovnjaki povedala, da se zaveda, da je naredila napako, ko je Rudija odrinila in noč preplesala z drugim moškim, čeprav naj bi to naredila zato, ker jo je Rudi razjezil s tem, da je bil preveč zaskrbljen.

V eksperiment je prišla najt moža in z njim želi ustvariti družino

"Jaz sem zelo samostojna ženka, jaz se lahko sama preživljam. Ni, da ni. Ampak jaz sem prišla v eksperiment najt moža, si z njim ustvarit družino in vse. Vidimo, da si to ti in želim te imeti, ne pa, da mi pod nos mečeš stvari. Hočem razrešiti, hočem, da pozabiš na ta spor. Še enkrat, res mi je žal za vse kar sem naredila in se bom potrudila, da jaz zdaj osvojim tebe," je povedala Marjetka, Rudiju pa je bilo žal, da teh besed ni izrekla že na večerji, saj bi se tako izognila hudemu prepiru.

"Če želi z mano graditi naprej, bo morala to pokazati"

Rudi je strokovnjakom povedal, da je pred prepirom na večerji njuna zveza cvetela in da sta celo skočila med rjuhe, po večerji pa sta se znašla na nasprotnih bregovih. Marjetka mu je pred vsemi obljubila, da se bo spremenila in tudi, da bo Rudija poskusila sprejeti takšnega kot je, on pa je izpostavil, da bo rabil kar nekaj časa, da bo Marjetka pridobila nazaj njegovo popolno zaupanje.

"Če je pripravljena reševati svoje težave, bomo videli pri njej, ampak predajam ji štafeto, da se bo sama odločila. Jaz sem si rekel, sem takšen kot sem. Če želi z mano graditi naprej, bo morala to pokazati. Jaz sem danes žal napisal da odhajam," je s svojo odločitvijo Rudi šokiral vse prisotne, najbolj pa Marjetko.

Foto: Planet TV

"Nikoli si ne bi mislila, da bi on napisal, da odhaja. Res sva se vedno lepo imela. Ampak on že ve, zakaj je to napisal," je bil prvi Marjetkin odziv.

Rudi je nato razložil, da se je tako odločil, ker želi, da mu Marjetka dokaže, da želi skupno prihodnost graditi z njim. "Če bo napisala, da odhaja, bo s tem povedala, da noče graditi, da se noče spremeniti. Če bo napisala ostajam, bom ostal tudi jaz," je še dodal Rudi.