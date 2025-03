Ste videli, kaj se je med oddajo zgodilo Saši Jerkoviću?

Televizija Slovenija je letos uvedla številne novosti in tudi oddaje. Ena od teh je oddaja Inkognito, ki jo vodi Sašo Jerković in v kateri smeha ni manjkalo že v prvi oddaji, saj se je voditelju v rokav skril morski prašiček.

Na TV Slovenija so v torek prvič predvajali razvedrilno oddajo Inkognito, v kateri imajo glavno besedo štirje člani omizja. Njihova naloga je, da s pomočjo voditelja Saše Jerkovića na zabaven in izviren način uganejo poklic ali dejavnost gostov, ki prihajajo v studio, pri tem pa jim je v pomoč le skrivnosten namig.

Že v prvi oddaji ni manjkalo smeha, saj se je voditelju Jerkoviću pod suknjič skril morski prašiček. Voditelja je mala živalca ob vsesplošnem smehu občinstva in vseh navzočih prisilila, da suknjič sleče in žival osvobodi. Pri tem mu je pomagal tudi član omizja Ranko Babić, ki je opazil še, da se je voditelj zaradi zabavnega pripetljaja precej spotil. "Tega morskega prašička si bo zagotovo za vedno zapomnil naš Saša," so zapisali ob videoposnetku oddaje Inkognito.

Kako in zakaj se je morski prašiček sploh znašel v oddaji? Eden izmed gostov oddaje, katerega poklic so člani omizja ugibali, se ukvarja z vzrejo morskih prašičkov, zato je tako dolgodlakega kot kratkodlakega prinesel v oddajo. Prav zadnji pa je Jerkoviću med predstavitvijo zlezel pod suknjič.

Foto: RTV Slovenija/zajem zaslona

