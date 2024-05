Poroka je potekala v Bohinju, kjer je mladoporočencema zapela glasbenica Hannah Mancini, sicer dobra prijateljica neveste, ki je leta 2013 Slovenijo tudi zastopala na Evroviziji.

Ana Colja je utrinke poročnega dne delila na Instagramu, kjer je ob videu zapisala: "To je to. Toliko dobre energije, pozitive in ljubezni na enem mestu še nisem čutila. To je dan, ko so vsa naša srca postala eno. Najlepša hvala. Počutim se tako blagoslovljeno, da vas imam v svojem življenju. Hvala, ker ste dan naredili nepozaben in ga delili z nama. Obkrožena sva z najboljšimi ljudmi na tem planetu. Tako zelo vas imava rada."

Kot je še zapisala, sta na ta dan čakala skoraj eno leto. "To je poroka, ki si jo želim za vse. To so prijatelji, za katere si želim, da bi jih imela vsaka, in ta moški – moj mož, je tip moškega, ki ga kot življenjskega sopotnika privoščim vsaki ženski. Lahko se zaljubiš, lahko spoznaš normalnega fanta, mogoče je, da bo tvoje srce polno in srečno. Ljubim te, Žanči," je še zapisala znana manekenka.

Poročna zabava je potekala v butičnem hotelu v osrčju gora

Par je poročil Gregor Kirsch, za glasbeni del na poroki pa je poskrbel Dalaj Eegol. Ana Colja se je zahvalila vsem svojim bližnjim in organizatorjem, praznovanje pa se je odvilo v butičnem hotelu Sun Rose 7 v Bohinjski Bistrici.

To je njen drugi zakon

Za slovensko manekenko je to drugi zakon, leta 2013 se je poročila z nekdanjim možem Brandonom Whitom v Kaliforniji. Skupaj imata osemletno hčerko Mio.

Triinštiridesetletna manekenka je svojo kariero začela pri 21. letih v Milanu, kasneje pa delala tudi drugod po svetu. Krasila je naslovnice tujih in slovenskih revij, med drugim pa je nastopila tudi v reklamnih kampanjah za znamki L`Oreal in Avon. Do zdaj je sodelovala z oblikovalci in modnimi hišami, kot so Giorgio Armani, Christian Dior, Fendi, Antonio Fusco, Chanel in Lacoste. Njene fotografije pa so objavljene v revijah Vogue, Marie Claire in Elle.