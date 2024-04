Igralka Christina Hendricks se je preteklo soboto poročila s filmskim snemalcem in direktorjem fotografije Georgeom Bianchinijem. Pri organizaciji poroke pa nista varčevala, sa je ta potekala v zgodovinski Napoleonovi hiši v New Orleansu.

48-letna ameriška igralka in nekdanji model Christina Hendricks, ki je najbolje poznana po svoji vlogi v filmu Mad Man, rdečih laseh in tudi bujnem oprsju, je za revijo People povedala, da sta oba s 55-letnim Bianchinijem, filmskim snemalcem, ki je sodeloval pri številnih filmih in televizijskih oddajah, New Orleans za svojo poroko izbrala zato, ker "imata oba posebno povezavo z mestom."

Kot je še povedala, sta v New Orleans rada zahajala oba, še preden sta se spoznala. Prav to mesto je bilo še v času, ko sta živela vsak na drugem koncu države, nekje v sredini, zato zanju ni bilo nobenega dvoma, kje se bosta poročila.

Postopek načrtovanja poroke je bil za igralko nekoliko zahteven, saj je na njem delala med snemanjem TV serije Malo mesto, velika zgodba (Small Town, Big Story) na Irskem. Kot je dodala, ji je bilo na koncu dneva pomembno samo to, da bi bili njeni prijatelji in družina srečni in zadovoljni skupaj. "Če ne bi uspelo nič drugega, bi naročila pico in imeli bi se lepo," je povedala.

Na slavje povabila manj kot sto svatov, kar je bila zanju popolna številka

Tridnevno poročno slavje se je odvilo v majhni vili na posestvu Soniat House, nato pa je sledil ogled francoske četrti. Poročni obred je vodila tesna prijateljica igralke Hendricksove, Shirley Manson, pevka rock skupine Garbage.

Mladoporočenca sta ročno napisala svoje zaobljube drug drugemu, za kar je Hendricksova ugotovila, da je ena najtežjih postavk na njunem seznamu poročnih opravil. Poročni vikend so zaključili s slavnostnim kosilom v nedeljo, 21. aprila.

Par, ki je začel hoditi leta 2020 in se februarja 2023 zaročil, je imel na poroki le 76 gostov, Hendricksova pa je povedala, da je bilo to število zanjo in za Bianchinija popolno.

Od leta 2009 do leta 2019 je bila sicer Hendricksova poročena z ameriškim igralcem Geoffreyem Arendom, s katerim nista imela otrok.

Preberite še: