Ameriška igralka Shirley MacLaine, netipična hollywoodska zvezdnica, znana po upodobitvah neobičajnih, samozavestnih in ekscentričnih žensk, je danes dopolnila 90 let. Igralka, ki je debitirala v Hitchcockovem filmu Težave s Harryjem leta 1955, je v dolgoletni karieri nastopila v več kot 50 filmih, za kar je bila večkrat nagrajena, tudi z oskarjem.

Zlati kipec je prejela za vlogo v filmu Čas nežnosti iz leta 1983, za nagrado ameriške filmske akademije pa je bila nominirana še petkrat, med drugim tudi leta 1976 za režijo dokumentarnega filma The Other Half of the Sky: A China Memoir.

Igralka, znana po vlogah v filmih Sladka Irma, Stanovanje in The Turning Point, je prejela tudi več nagrad za življenjsko delo. Na 49. filmskem festivalu v Berlinu je leta 1999 prejela zlatega medveda za izjemne dosežke v svoji igralski karieri, za življenjsko delo jo je leta 2012 nagradil tudi Ameriški filmski inštitut.

Zlati kipec je prejela za vlogo v filmu Čas nežnosti (Terms of Endearment) iz leta 1983. Foto: Guliverimage

Leta 2007 so jo nagradili tudi na filmskem festivalu v Santa Feju, kar ji je bilo še posebej pri srcu, ker je zaljubljena v kraj, kjer je dobila nagrado. Igralka je v Novi Mehiki živela ducat let.

Ponosna, da je del filmske umetnosti

Na podelitvi priznanja za igralske dosežke in prispevek k uveljavitvi žensk v filmski industriji je med drugim dejala: "Potem ko bodo pomrli vsi politiki, voditelji, generali in znanstveniki, bo ostala le še umetnost. Zato sem ponosna, da sem del filmske umetnosti. Umetnost je človekov poskus, da bi kljuboval času in ohranil svojo imaginacijo."

Podpisala se je tudi pod več knjig, v katerih je med drugim obravnavala new age, reinkarnacijo in posmrtno življenje. Napisala je tudi knjigo z naslovom Camino: Po stezi zvezd o 800 kilometrov dolgi romarski poti, na katero se je peš odpravila tudi sama. Knjiga je prevedena tudi v slovenščino. V slovenskem prevodu sta na voljo še njeno avtobiografsko delo Iskanja (Out on a limb) in priročnik Potovanje vase.

Oglejte si še: