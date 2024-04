Dvainštiridesetletno Nežo Buh, ki jo bolje poznamo pod imenom Neisha, je mučila spalna apneja. "To je res zoprna reč. Če si kronično nenaspan in utrujen, to vpliva tudi na kakovost življenja," je povedala za omenjeno revijo.

Po operaciji, ki jo je prestala pred dvema mesecema, se je njeno življenje močno izboljšalo. "Zdaj je življenje povsem drugačno. Še s cvetnim prahom imam manj težav, počutim se, kot da so mi dali ekstra cev za dihanje, taka sprememba je. Res sem vesela in srčno upam, da tako tudi ostane," je pojasnila.

Dodala je, da ima kot pevka kar nekaj težav z bolečim mehkim nebom, zato bo trajalo še kar nekaj časa, "preden se pevski aparat unese in prilagodi novonastali asonanci". "Čeprav je bil ta daljši premor namenjen okrevanju po posegu, so bile to tudi male počitnice za moja ušesa. Spočila sem si jih, pa tudi prste in glasilke. Zdaj pa s polno paro naprej," je sklenila.

Spalna apneja je motnja dihanja med spanjem, zaradi katere se ponoči pojavljajo prekinitve dihanja, ki so daljše od desetih sekund. Osebe s to motnjo pogosto smrčijo, zjutraj pa se zbujajo utrujene, z glavoboli in suhimi usti. Tudi čez dan so utrujeni in zaspani.



Ločimo dve vrsti spalne apneje – najpogostejša je obstruktivna, ki je posledica ovire v zgornjih dihalih, obstaja pa tudi centralna, kjer so težave posledica zmanjšanih impulzov za dihanje, ki jih pošiljajo možgani.

Izdala novo balado

Neisha je v začetku tedna izdala novo pesem z naslovom Slovo, za katero je posnela tudi videospot.

