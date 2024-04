Razkritje je objavila na svojem profilu na Instagramu, kjer je še več fotografij s poročnega dne. Pred oltar sta stopila na dan norcev, 1. aprila, leta 2022 v New Orleansu. "Čarobnost tega dne je zasidrana v vsako celico mojega bitja, za vedno. Vse najboljše za drugo (prvo) obletnico, ljubezen moja. Ti si najbolj kul," je zapisala pod vrsto fotografij.

Kot je razvidno s fotografij, sta bila med gosti manekenka Cara Delevingne in fotograf Sebastian Faena, nevestino poročno obleko pa je oblikovala modna hiša Dior.

Zaigrala v številnih odmevnih filmih in serijah

27-letno Anyo Taylor-Joy poznamo predvsem iz Netflixove serije Kraljičin gambit (The Queen's Gambit). Zaigrala je tudi v filmih Emma, Novi mutanti (The New Mutants), Brata Super Mario (Super Mario Bros.), Dune: Part Two in seriji Birminghamske tolpe (Peaky Blinders). Kmalu jo bomo lahko videli tudi v filmu Furiosa: A Mad Max Saga, kjer je igrala skupaj s Chrisom Hemsworthom.

Z 29-letnim partnerjem Malcolmom McRaejem, kitaristom skupine More*, sta se v javnosti prvič pojavila marca 2022. Aprila istega leta sta se, kot je igralka razkrila zdaj, poročila, oktobra lani pa za prijatelje pripravila slavje v Benetkah.

Anya Taylor-Joy je aprila 2021 povedala, da je v zvezi, a imena partnerja ni razkrila. Foto: Guliverimage

