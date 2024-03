Macron se je odzval na "poročne fotografije" z brazilskim kolegom #video

"Nekateri so fotografije z mojega obiska v Braziliji primerjali s poročnimi fotografijami, jaz pa jim odgovarjam: To je bila poroka! Francija ljubi Brazilijo in Brazilija ljubi Francijo!" je francoski predsednik Emmanuel Macron zapisal v odgovor na spletne komentarje o njegovih fotografijah z brazilskim kolegom Luisom Inaciem Lulo da Silvo. Posnetek Macronovega obiska v Braziliji si oglejte zgoraj.

Družbena omrežja so v četrtek preplavili odzivi na fotografije z Macronovega obiska v Braziliji, na katerih se z brazilskim kolegom med izletom v amazonski deževni gozd med drugim zadovoljno držita za roke in objemata.

Po družbenih omrežjih je zaokrožilo tudi več prirejenih fotografij "predsedniškega para". Eno od njih, na kateri dvigujeta roke pod velikim drevesom, so priredili tako, da v rokah držita rdeče balone v obliki srca. Na drugi sta upodobljena, ko se z roko v roki smehljata, gledata proti obzorju in v čolnu plujeta po reki Amazonki.

Tudi sam se je pošalil iz fotografije

Macron je svoj odziv v četrtek objavil na omrežju X in ga pospremil s prirejeno fotografijo, na kateri je upodobljen skupaj z brazilskim kolegom, kot ozadje pa je uporabljen promocijski plakat za romantični film La La Land iz leta 2016.

Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento ! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França !



Obrigado, @LulaOficial e @JanjaLula, obrigado a todos os brasileiros que conheci, pelo acolhimento.… pic.twitter.com/IlFsOW96WW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 28, 2024

Objavi je dodal tudi obsežen zapis, v katerem je naštel dosežke svojega tridnevnega obiska v Braziliji. "Delimo si vrednote, ki so temelj naše skupne zgodovine. Naj živi prijateljstvo med Brazilijo in Francijo," je še zapisal francoski predsednik, ki se je Luli da Silvi ob tem zahvalil za gostoljubje.

Brazilski predsednik pa je Macronov zapis, preveden v portugalščino, prav tako delil na svojem profilu na omrežju X. Ob tem je pozdravil odnos med Brazilijo in Francijo kot odnos, ki "ustvarja most med globalnim jugom in razvitim svetom".

Macronovi topli odnosi z Lulo po navedbah francoske tiskovne agencije AFP pomenijo velik odmik od hladnih vezi med francoskim voditeljem in nekdanjim brazilskim desničarskim predsednikom Jairjem Bolsonarom, ki je državo vodil med letoma 2019 in 2022.