Milan Brglez: Odločno zavračam kakršnokoli sodelovanje s SDS in NSi

Milan Brglez, kandidat za predsednika SD, je v intervjuju za Delo razkril svoja stališča socialne demokracije, svojo vizijo vodenja stranke in tudi, zakaj odločno zavrača kakršnokoli sodelovanje s SDS in NSi. "Koalicija s SDS bi bila tudi nerazvojna in škodljiva za Slovenijo," je dejal Brglez.

Brglez ima jasna stališča do tega, kaj je danes socialna demokracija. Med kandidati za predsednika ponuja najbolj levo vizijo vodenja stranke, odločno pa odklanja kakršnokoli sodelovanje s SDS in Novo Slovenijo. Morebitni odhod SD iz koalicije bi po njegovem mnenju pomenil četrto vlado Janeza Janše, piše Delo.

Ustoličenje četrte vlade Janeza Janše

Na vprašanji, ali so mnogi odnos Svobode in predsednika vlade Roberta Goloba do SD v času afere Litijska videli kot "rezanje stranke kot salamo" in ali nekateri vplivni v stranki rožljajo tudi z odhodom iz koalicije, je Brglez dejal: "Iz te koalicije ni mogoče izstopiti, ne da dobesedno ustoličimo četrto vlado Janeza Janše. To je dejstvo".

Poudaril je še, da je treba številne zadeve politično reševati najprej znotraj koalicije, nikakor ne z rožljanjem v javnosti. "Imamo sklenjeno koalicijsko pogodbo, ki jo je treba spoštovati. To je abeceda. Alternative, ki jih drugi ponujajo v smislu povezovanja bodisi z Novo Slovenijo bodisi s SDS, niso razvojno naravnane. To ni smiselno," je povedal.

Koalicija s SDS bi bila nenačelna

Koalicija s SDS bi bila nenačelna in ne bi varovala interesov dela, ampak zgolj kapitala, še meni Brglez.

"V zdajšnji koaliciji tako mi kot Levica lahko predstavljamo protiutež, ki je nujna za to, da so stvari postavljene tako, kot mislimo, da je za naše ljudi najbolje. Bi pa bila koalicija s SDS tudi nerazvojna in škodljiva za Slovenijo ter bi utrdila fevde po različnih ministrstvih in paradržavnih ustanovah. Vsakdo bi skrbel za svoje vrtičke in ladja bi plula dalje. To so zame stari vzorci, ki jih je treba preseči," je v intervjuju za Delo med drugim še povedal Brglez in razkril tudi, zakaj gre SD v nasprotno smer kot NSi.