EP ta mesec o srbskih volitvah, Ukrajini in genomskih tehnikah v kmetijstvu

"Volitve kažejo stanje duha v Srbiji," je na brifingu za novinarje, ki ga je v Ljubljani organizirala Hiša EU pred prvim februarskim zasedanjem Evropskega parlamenta, povedal evropski poslanec Klemen Grošelj (Review). Napovedana je razprava o dogajanju na decembrskih lokalnih in parlamentarnih volitvah v Srbiji, po katerih so opazovalci poročali o več nepravilnostih. "Opazili smo elemente tako imenovanega bolgarskega vlaka, potvarjanja volilnih rezultatov in imenikov. Ne moremo sprejeti takšnega stanja v državi kandidatki za EU," je poudaril Grošelj.

"Dejstvo je, da volitve v Srbiji niso bile poštene, je pa tudi res, da se Evropska komisija manj ostro odziva na takšna dogajanja kot Evropski parlament," je dodal evropski poslanec Milan Brglez (S&D). Vendar bi lahko ukrepali, če bi obstajala politična volja.

Na zasedanju bodo govorili tudi o evropskem kmetijstvu. Skrbi nas lahko, da v EU vsak dan propade 80 kmetij, večinoma družinskih, na katerih temelji evropsko kmetijstvo. "Če kmetijstva ne bomo zaščitili, ne bo preživelo," je dejal Grošelj, ki je omenil tudi subvencijske sheme.

Foto: STA/Katja Kodba

Napovedana je razprava o genomskih tehnikah, ki naj bi pripomogle k bolj trajnostnemu in odpornemu prehranskemu sistemu. V EU trenutno za vse rastlinske sorte, pridobljene z novimi genomskimi tehnikami, veljajo enaka pravila kot za gensko spremenjene organizme in so med najstrožjimi na svetu. Uvajanje genomske tehnike bo zahtevalo varovalke, ki bodo potrošnike ščitile pred zlorabami. "Prisluhniti je treba tako kmetom kot znanosti in slediti ciljem razogljičenja, seveda pa mora tudi kmetijstvo prisluhniti načelom zelenega prehoda," je dodal Brglez.

Parlamentarci bodo na zasedanju govorili tudi o nadaljnjem ukrepu za pomoč Ukrajini, ki so ji na izrednem vrhu odobrili

Foto: Ana Kovač

Začetna evforija se je polegla, oblikuje se bolj realističen pogled na dogajanje v Ukrajini in njeno članstvo v EU. "Tako Ukrajina kot Rusija in tudi EU so izčrpane in treba bo določiti cilje, ki jih želimo doseči," je še dodal Grošelj.