Svet EU in Evropski parlament dosegla dogovor glede akta o svobodi medijev

Svet EU in Evropski parlament sta danes dosegla politični dogovor o aktu o svobodi medijev. Ta med drugim predvideva, da morajo države članice zagotavljati pluralnost medijev in ščititi njihovo neodvisnost pred različnimi interesi. Ureja tudi odnos med velikimi spletnimi platformami in mediji.

Akt bo vzpostavil pravni okvir za medijske storitve na notranjem trgu EU. Zagotavljal bo pravico državljanov Unije do dostopa do svobodnih in pluralnih informacij ter opredelil odgovornost držav članic do zaščite novinarjev in ponudnikov medijskih storitev pred zunanjim pritiskom in vsemi oblikami vmešavanja v uredniške odločitve medijev.

Ureja tudi odnos med veliki spletnimi platformami in mediji ter vzpostavlja Evropski odbor za medijske storitve. Odbor bo sestavljen iz nacionalnih medijskih organov in bo svetoval Evropski komisiji pri spodbujanju dosledne uporabe določb akta o svobodi medijev.

Kot je sporočil Svet EU, akt predstavlja odziv na vse večjo zaskrbljenost v EU zaradi politizacije medijev ter pomanjkljive preglednosti lastništva medijev.

"Demokracija ne more obstajati brez svobode, neodvisnosti in pluralnosti medijev. Dogovor potrjuje, da je EU vodilna v svetu pri zaščiti novinarjev, zagotavljanju neodvisnosti ponudnikov medijskih storitev in dostopa državljanov do raznolikega nabora zanesljivih virov novic," je dogovor v imenu predsedujoče EU Španije komentiral španski minister za kulturo Ernest Urtasun.

Ko bo dogovor o aktu dokončno oblikovan na tehnični ravni, ga bosta morala potrditi še Svet EU in Evropski parlament. Akt naj bi bil sprejet predvidoma spomladi prihodnje leto.