Madžarska in Ukrajina sta si v zadnjem obdobju že večkrat skočili v lase, med drugim zaradi ukrajinskih napadov na ruske naftovode, ki motijo dobavo nafte Madžarski, in domnevnega opažanja madžarskih dronov v ukrajinskih obmejnih regijah. Zdaj sta odprli še eno bojišče, in sicer medijsko. Po tem, ko je Ukrajina onemogočila dostop do nekaterih madžarskih spletnih portalov, ker naj bi širili rusko propagando, je danes podoben ukrep sprejela tudi Madžarska.

Kaj je storila Ukrajina?

Ukrajina je sredi septembra blokirala dostop do več tujih medijev oziroma spletnih portalov, ker naj bi širili rusko in prorusko propagando.

Ukrajinske oblasti so tem medijem med drugim očitale, da so prekomerno kritični do zahodnih sankcij proti Rusiji, da poskušajo vzbujati dvome glede nadaljnje (vojaške) podpore Ukrajini in da spodkopavajo enotnost Evropske unije in zveze Nato oziroma ju prikazujejo kot šibki organizaciji.

Madžarski premier Viktor Orban (desno) je danes znova razburil Ukrajino, saj je v odzivu na nedavno obtožbo, da je Madžarska proti meji z Ukrajino poslala izvidniške drone, cinično dejal, da to ni bilo nič takega, saj Ukrajine nihče ne bo napadel z zahoda, prav tako pa se od tam ne vidi frontna črta. Bolj kontroverzna je bila sicer njegova izjava, da Ukrajina nima pravice, da se obnaša kot suverena država, saj je v celoti odvisna od pomoči Zahoda. Foto: Gulliverimage

Koga so blokirali Ukrajinci, da so zmotili Madžarsko?

Med portali, ki so se znašli na ukrajinskem črnem seznamu, sta bila tudi madžarska portala Origo in Demokrata. Prvi je eden od večjih spletnih medijev na Madžarskem, velja pa za enega od glavnih medijskih zaveznikov vladajoče madžarske politične stranke Fidesz in madžarskega premierja Viktorja Orbana. Demokrata je medtem eden od konservativnih madžarskih političnih časnikov.

Madžarska vrača udarec

Vodja urada predsednika madžarske vlade Gergely Gulyás je na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook danes razkril madžarski protiudarec ukrajinski cenzuri madžarskih medijev, kot je poimenoval blokado portalov Origo in Demokrata.

Ukrajino je obtožil, da državljanom in državljankam Ukrajine omejuje dostop do kritičnega pisanja o neučinkovitosti sankcij, uvedenih proti Rusiji, neučinkovitosti oborožene podpore Ukrajini s strani drugih držav in neučinkovitosti Evropske unije in zveze Nato. Zapisal je tudi, da je bil pravi greh madžarski portalov to, da so si drznili pisati o fundaciji Georgea Soroša, v katerem del konservativne politike že leta vidi krivca za vse, kar je narobe v svetu.

Madžarska je v odzivu na ukrajinsko blokado madžarskih portalov tako uvedla zrcalen ukrep, je zapisal Gergely Gulyás. Na Madžarskem bo od zdaj tako blokiranih 12 ukrajinskih večjih medijskih portalov, med drugimi tudi Ukrainska in Evropska Pravda.

Številni odzivi madžarskih uporabnikov in uporabnic Facebooka pod objavo Gulyása so bili sicer kritični. Vodjo urada predsednika madžarske vlade so med drugim obtožili koruptivnega ravnanja in širjenja propagande pod pretvezo skrbi za informiranje javnosti.