Spotkast z Lenartom J. Kučićem: Medijska pluralnost bo ključna

Ob začetku javne razprave o novem medijskem zakonu smo se v novem Spotkastu pogovarjali s poznavalcem medijev in nekdanjim novinarjem Lenartom J. Kučićem, zdaj svetovalcem ministrice za kulturo na področju medijev. Kaj prinašajo spremembe in zakaj so sploh potrebne? Po dvajsetih letih so več kot nujne, odgovarja Kučić.