"Poročne fotografije" Macrona in brazilskega kolega sprožile val kritik #video

Družbena omrežja je preplavil val odzivov na fotografije z obiska francoskega predsednika Emmanuela Macrona v Braziliji, na katerih je skupaj z brazilskim kolegom Luisom Inaciem Lulo da Silvo. "So to poročne fotografije ali diplomatski obisk?" med drugim piše v komentarjih ob fotografijah iz amazonskega pragozda. Posnetek obiska si oglejte zgoraj.

Na fotografijah se 46-letni Macron in 78-letni Lula med izletom v amazonski deževni gozd med drugim zadovoljno držita za roke in se objemata, kar je sprožilo val odzivov na spletu. "Poročila se bosta v Amazoniji in imela medene tedne v Parizu," se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pošalil eden od uporabnikov na družbenem omrežju X. Več pa jih je menilo, da bi slike z obiska potovanja lahko sestavljale poročni album.

Zaokrožilo več prirejenih fotografij

Po družbenih omrežjih je zaokrožilo tudi več zmontiranih in prirejenih fotografij "predsedniškega para". Eno od njih, na kateri voditelja dvigujeta roke pod velikim drevesom, so priredili tako, da v rokah držita rdeče balone v obliki srca. Na drugi sta upodobljena, ko se z roko v roki smehljata, gledata obzorje in plujeta v čolnu po reki Amazonki.

Macronovi topli odnosi z Lulo po navedbah AFP sicer pomenijo velik odmik od hladnih vezi med francoskim voditeljem in nekdanjim brazilskim desničarskim predsednikom Jairjem Bolsonarom, ki je državo vodil med letoma 2019 in 2022. Bolsonaro je Macrona med drugim ujezil z žaljivimi opazkami na račun njegove žene Brigitte, ki je 24 let starejša od francoskega predsednika.