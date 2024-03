Macron neizprosno o Rusiji. Bo Putin to molče prenesel?

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v intervjuju za Le Parisien ponovil, da bodo morda na neki točki potrebne operacije zahodnih vojaških enot v Ukrajini, da bi se tako zoperstavili ruskim silam. Dodal pa je, da si sam tega ne želi in da ne bo prevzel pobude.

Glede ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki pogosto grozi z uporabo jedrskega orožja, je Macron dejal, da Putin goji diskurz strahu oziroma da uporablja govorico zastraševanja. Ob tem je francoski predsednik dejal, da Rusija ni velika sila, zato (Zahod, op. p.) ne sme dovoliti, da ga prestrašijo.

Telefonski pogovor med Macronom in Putinom tik pred ruskim napadom na Ukrajino:

I just gained a lot more respect for France's President Macron.



This is the actual telephone call between Macron and Putin 4 days before the Invasion of Ukraine.



It's a very tense conversation and shows Putin's extreme delusions about what was happening in Ukraine. pic.twitter.com/cxkBezBiEu