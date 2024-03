Napotitev bojnih enot zahodnih držav v Ukrajino ni na mizi, je danes dejal francoski obrambni minister Sebastien Lecornu, potem ko je predsednik Emmanuel Macron nedavno povzročil pretres, ko je izjavil, da ne izključuje možnosti pošiljanja vojakov v Ukrajino. Po besedah Lecornuja so bile izjave predsednika vzete iz konteksta.

Kot je za televizijo BFMTV pojasnil minister, vpleteni vseskozi razpravljajo o različnih možnostih podpore Ukrajini, vendar napotitev kopenskih enot ni ena od njih, čeprav je bilo to "tu ali tam rečeno".

Ob tem je poudaril, da med pošiljanjem orožja Ukrajini in neposrednim sodelovanjem v konfliktu oziroma v vojni z Rusijo obstaja prostor, ki ga je treba raziskati. "Ali obstajajo poti, ki bi jih lahko raziskali? Zlasti poti, ki vključujejo vojaško prisotnost?" je vprašal Lecornu in pojasnil, da bi ta prisotnost vključevala odstranjevanje min in usposabljanje ukrajinskih vojakov na ukrajinskih tleh.

"Bolj ko bo Ukrajina potrebovala nabornike, da bi povečala svojo vojsko, večja bo potreba po okrepljenem usposabljanju," je poudaril in ocenil, da zaveznice Ukrajine niso v enakem položaju kot pred dvema letoma, ko je Rusija napadla Ukrajino, med drugim zato, ker lanska ukrajinska protiofenziva ni bila tako uspešna, kot so upali.

Tri francoska podjetja bodo vzpostavila partnerstvo za proizvodnjo

Napovedal je, da bodo tri francoska podjetja – proizvajalec dronov Delair, podružnica francosko-nemškega podjetja KNDS Nexster, ki proizvaja topove caesar, in proizvajalec vojaške opreme Arquus – vzpostavila partnerstvo za proizvodnjo in vzdrževanje orožja ter rezervnih delov v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je prejšnji teden na srečanju evropskih voditeljev v Parizu naznanil nove korake za okrepitev pomoči Ukrajini. Pri tem ni izključil možnosti napotitve vojakov, s čimer je povzročil pretres med zaveznicami, ki so se odzvale zadržano ter to možnost zavrnile.

Izjave francoskega predsednika je nato nekoliko razjasnil že zunanji minister Stephane Sejourne, ki je dejal, da bi zahodne države lahko sodelovale pri proizvodnji orožja, odstranjevanju min in kibernetski obrambi na ukrajinskem ozemlju, ne da bi se s tem vpletle v neposredno vojskovanje z Rusijo.