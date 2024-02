Putin: Nato pripravlja napad na Rusijo. To bi lahko sprožilo jedrski spopad.

"Natove sile pripravljajo napad na naše ozemlje," je v svojem tradicionalnem vsakoletnem nagovoru ljudstvu poudaril ruski predsednik Vladimir Putin in dodal, da bi takšna poteza lahko sprožila uporabo jedrskega orožja. "Ali ne razumejo tega?" se je vprašal.

"Usoda vsake države, ki bo napadla Rusijo, bo veliko bolj tragična kot karkoli, kar bi doletelo Rusijo. Morajo razumeti, da imamo tudi mi orožje. Orožje, ki jih lahko porazi na njihovem ozemlju," je izpostavil. Poudaril je, da mora biti zahodni del Rusije po širitvi Nata na Švedsko in Finsko "primerno zaščiten", poroča Sky News.

Po njegovih besedah imajo zahodne države občutek nadvlade in rusofobija ljudi zaslepi ter jim onemogoči racionalno razmišljanje. "Brez Rusije na svetu ne more biti trdnega miru," je dejal.

Ruska vojska je povečala svoje bojne zmogljivosti in samozavestno napreduje po vsej fronti v Ukrajini, je dejal. "Bojne zmogljivosti oboroženih sil so se večkratno povečale. Samozavestno napredujejo na številnih področjih," je glede vojne v Ukrajini poudaril Putin. Ob začetku govora pred obema domovoma ruskega parlamenta je tudi pozval k minuti molka za padle v Ukrajini.

Povedal je, da ruske vojaške operacije v Ukrajini podpira absolutna večina ruskega prebivalstva in se državljanom ter podjetjem zahvalil za podporo, poroča STA.

Spomnil je tudi na deseto obletnico priključitve Krima. "Samo enotni lahko naredimo vse, kar smo si zamislili," je dejal Putin in dodal, da je Rusija dokazala, da je pripravljena odgovoriti na vsak izziv. Poudaril je, da Rusija ne bo nikomur dovolila, da bi se vmešaval v njene notranje zadeve.

Priznal težave z rodnostjo

Med drugim je spregovoril tudi o družbenih vrednotah in družinskih vezeh, ki naj bi bile na zahodu uničene, obratno od tega pa Rusija, kot pravi, podpira civilizacijske vrednote in predstavlja steber demokracije. Ob tem je priznal, da ima Rusija težave s padanjem rodnosti, a je dodal, da gre za globalni trend. "Velike družine morajo postati norma," je poudaril in napovedal finančno podporo družinam.

Dotaknil se je tudi revščine, ki jo želi do leta 2030 s 30 znižati na sedem odstotkov. Poleg tega je razkril načrte za podaljšanje življenjske dobe v državi in izboljšanje šolstva, državljanke in državljane pa je pozval, naj se več ukvarjajo s športom.

To je bil Putinov 19. govor o stanju države. Nazadnje je imel tovrstni govor februarja lani, ko je razglasil prekinitev pogodbe o jedrski razorožitvi Novi Start.