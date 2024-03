Macron nadel boksarske rokavice. Se pripravlja na spopad s Putinom?

Boksarski fotografiji francoskega predsednika Emmanuela Macrona je v torek na instagramu objavila njegova uradna fotografinja Soazig de la Moissonniere. Črno-beli fotografiji francoskega predsednika s škrtajočimi zobmi in napetimi bicepsi med vadbo boksa so Francozi sprejeli z mešanico hvale in zgražanja, piše britanski medij Guardian.

Ces codes virilistes utilisés jusqu’à l’overdose. Quelle misère du politique. Quelle défaite du progressisme. Et quelle indigence de la communication politique… https://t.co/JQ3AsIvYjb — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) March 20, 2024

"Njegovi bicepsi so skočili izpod črne majice"

Uporabniki družbenih omrežij so ga kmalu začeli primerjati z znanim filmskim boksarjem Rockyjem Balboo. Nekateri pravijo, da fotografiji prikazujeta, kako se pripravlja na boj z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Ženska revija Femme Actuelle je fotografiji laskavo opisala z besedami: "Na fotografijah ima mož Brigitte Macron odločen videz, kot da bi se rad spopadel s svojim nasprotnikom. /…/ Zdi se, da udarja tako močno, da njegovi bicepsi skočijo izpod njegove črne majice ..."

Zgražanje nad boksarskima fotografijama

Drugi komentatorji so se zgražali nad boksarskima fotografijama. Poslanka Zelenih Sandrone Rousseau je poobjavila eno od fotografij s pripisom: "Kakšen poraz progresivizma. In kakšna revščina politične komunikacije."

V levosredinskem časopisu Libération so zapisali, da sta bili fotografiji precej grozljiva komunikacijska izbira in da bi bilo bolje, če bi bili res delo predrznega uporabnika družbenih omrežij, kot se je sprva domnevalo.

Posnemanje Putina?

Eric Anceau, profesor zgodovine na univerzi v Loreni, je na omrežju X zapisal, da sta fotografiji del neopopulistične moškosti, ki je nekaterim voditeljem danes všeč, začenši z (dosedanjim) mojstrom žanra Vladimirjem Putinom.

Številni Macronovo fotografijo med vadbo boksanja primerjajo z znano Putinovo fotografijo, ko brez srajce jezdi konja:

G7 leaders mock Vladimir Putin over shirtless horse-riding picture https://t.co/YsOAqCbHWS pic.twitter.com/rH0wNdXdyS — New York Post (@nypost) June 26, 2022

Kot vemo, so Putina že fotografirali med ribolovom, streljanjem in jahanjem, igranjem hokeja na ledu, premagovanjem nasprotnikov v judu ter vožnjo s tanki in podmornicami.

Leta 2022 je Macron pokazal dlakavo oprsje

Macron je med volilno kampanjo leta 2022 prav tako razburil s fotografijo, na kateri poležava na kavču z odpeto srajco, ki razkriva dlakavo oprsje. Francoski predsednik je pred časom že poziral z boksarskimi rokavicami, da bi pred olimpijskimi igrami v Parizu spodbudil telesno vadbo.

Macronova žena je lani v intervjuju za Paris Match razkrila, da njen mož boksa dvakrat na teden, še piše Guardian.