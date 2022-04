Macron za zmago na volitvah odpel gumbe na srajci

Francoski predsednik Emmanuel Macron se bo v nedeljo potegoval za vnovično izvolitev za predsednika države, njegova protikandidatka ja Marine Le Pen. Ker zmaga ni samoumevna, se Macron trudi za vsakega volivca, del kampanje pa je očitno tudi nov, bolj sproščen imidž.

Soazig de la Moissonnière, Macronova uradna fotografinja, je pred drugim krogom glasovanja za predsedniške volitve v Franciji objavil serijo fotografij "v zakulisju". Tako na eni od objavljenih fotografij Macron sedi na kavču z zavihanimi rokavi in odpeto srajco, ki med sproščenim sedenjem na kavču razkriva njegove poraščene prsi.

Na teh fotografijah francoski predsednik spominja na Jamesa Bonda, kot ga je upodobil Sean Connery. Uporabniki družbenih omrežij so francoskega predsednika primerjali tudi s teniškim igralcem Rogerjem Federerjem.

Nekateri komentatorji trdijo, da so dlake na prsih dodali s pomočjo Photoshopa, medtem ko drugi domnevajo, da Macron poskuša pridobiti konservativne volivce s poudarjanjem tradicionalnih francoskih vrednot – dlak na prsih in dveh mobilnih telefonov.

Zelo dobri opazovalci so tudi zaznali, da ima Macron dlake na vratu obrite, kar ustvarja opazen kontrast.

Foto: Instagram

Z razkazovanjem poraščenih prsi morda Macron poskuša poudariti značilnosti spolne moči, kot sta mladost in vitalnost, kar kandidatu pogosto prinese dodatne točke.

Kot je zapisal pisec The New Yorkerja Kyle Chayka, Macron ustvarja arhetipsko močnega demokratičnega voditelja. "To je mladi moški, ki si prizadeva za reševanje svetovnega reda. Fotografija na kavču je videti kot iz revije iz sredine stoletja ali iz prihodnje zgodovinske knjige, kultna fotografija, ki daje kanček karizmatične osebnosti – ne glede na to, ali je točna ali ne."

