Vsak gost na poroki bi se moral držati teh pravil

Poroka je dan, ki ga par organizira kar nekaj časa in v samo organizacijo vloži veliko truda. To je dan, ki si ga mladoporočenca zapomnita za celo življenje, dan, ko se združita in si obljubita zvestobo pred vsemi povabljenimi. Pri udeležbi na poroki je ključno, da kot gostje upoštevamo določena pravila bontona. V nadaljevanju vam razkrijemo, kaj ne smete početi kot gost na poroki.

Ignoriranje prošnje za potrditev udeležbe

Neodzivnost ali pozen odgovor na vabilo lahko z vaše strani izpadeta zelo nesramno. S takšnim obnašanjem lahko povzročite nevšečnosti in ovirate samo načrtovanje poroke. Poskrbite, da boste upoštevali to pravilo in s tem pokazali svoje spoštovanje do para.

Neprimerna obleka

Vsi poznamo zlato pravilo, da na poroko kot gostje naj ne bi oblekli bele obleke. Bela obleka se velikokrat znajde v naši omari, kar pa ne pomeni, da je primerna za poroko. Če boste oblekli belo obleko, lahko s tem prizadenete nevesto in izpadete nespoštljivo. Zavedati se je treba, da na ta dan pozornost ni na vas, temveč na nevesti, zato poskrbite, da je ne zasenčite s tem, da oblečete obleko, ki je po možnosti še enake barve kot njena.

Foto: Shutterstock

Zamujanje

Nikoli ne zamujajte na poroko, raje bodite na lokaciji predčasno. Velikokrat je na porokah določen sedežni red, ki pa se lahko pomeša, če niste točni. S svojim nepravočasnim prihodom lahko prav tako ovirate obred in s tem povzročite nevšečnosti.

Na poroko naj vas ne spremljajo nepovabljeni gosti

Spoštujte seznam povabljenih in ne dodajajte gostov na seznam po svojih željah in interesih. Zavedati se morate, da je vsak povabljeni strošek za organizatorja, zato poskrbite, da upoštevate to pravilo. Velikokrat se zgodi, da oseba ne želi priti sama, zato zaprosi za še eno vabilo za svojega spremljevalca ali spremljevalko. Pri tem bodite previdni in ne zahtevajte vabila neposredno, saj lahko bodoča zakonca postavite v zelo neprijetno situacijo.

Foto: Shutterstock

Prekomerno pitje alkohola lahko hitro privede do neprimernega vedenja, ki lahko povzroči težave in nerodne situacije. Bodite odgovorni in imejte nadzor sami nad seboj.

Usmerjanje pozornosti stran od para

To je dan, ko se vse vrti okoli para, zato ne usmerjajte pozornosti na druge stvari ali nase. Bodite pozorni na svoje obnašanje, saj je pomembno, da se na takšnih dogodkih obnašate vljudno.

Foto: Shutterstock

Ne zapletajte se v prepire ali celo pretepe, saj lahko to vodi do nezaželenega konca poroke. Ohranite pozitiven odnos in prijetno vzdušje tako za vas kot za mladoporočenca.

Otroci niso vedno zaželjeni gostje

Delati izjeme lahko vodi v katastrofo, zato je bolje zaupati svojim instinktom in se glede tega, ali so otroci povabljeni ali ne, ravnati glede na svojo politiko. Bi raje imeli praznovanje samo za odrasle? Razmislite, preden se poroke udeležite s svojim malčkom, včasih je to seveda zaželjeno, a ne vedno.