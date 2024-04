Igralka v šoku: dostavljalec ji je ustrelil psa

Ameriška igralka in manekenka Angie Harmon je na Instagramu razkrila travmatični dogodek, ki ga je doživela med velikonočnimi prazniki.

"Dostavljalec, ki nam je pripeljal špecerijo, je ustrelil in ubil našega ljubega psa Oliverja," je zapisala, "stopil je iz avta, hrano prinesel do hiše in potem ustrelil psa."

Dodala je, da na vratih izjemoma ni bilo nameščene varnostne kamere, ker se je polnila v hiši: "To je videl in vedel, da ga ne snemamo."

Dostavljalec je policistom zatrdil, da je streljal v samoobrambi, česar pa igralka ne verjame: "Na njem ni bilo nobene praske ali ugriza, tudi oblačil ni imel raztrganih. Psa je ustrelil, medtem ko smo bile z mojimi hčerkami doma, nato pa nam rekel le: 'Ja, ustrelil sem vam psa'. Smo popolnoma pretresene in neskončno žalostne ob izgubi našega ljubega družinskega člana."

Po poročanju ameriških medijev policisti zadeve niso komentirali, se je pa oglasilo dostavljalsko podjetje Instacart, za katerega je omenjeni dostavljalec delal. "Globoko obžalujemo ta incident," so sporočili za USA Today, "nasilja ne dopuščamo in smo to osebo nemudoma suspendirali."