Šokirala v Planetovem šovu: "Zdaj razumem prvo partnerko, zakaj ga je zastrupila"

V šovu Poroka na prvi pogled na Planetu je Irena šokirala z razkritjem, da naj bi njen mož Andrej pogledoval proti drugi nevesti v isti oddaji. Irena se je s Katjo glede tega tudi soočila in izvedela, da naj bi ji Andrej res pošiljal sporočila, ob tem pa naj bi jo prosil, da ji tega ne pove.

Po sproščenem druženju vseh parov se je Irena odločila, da se bo glede svojih sumov o svojem možu Andreju soočila s Katjo. "Že dva, tri dni opažam, da je Andrej zelo drugačen do mene, da je spet spremenil odnos. Že tako ni komunikacije, zdaj je je še manj. Še bolj se je dal nazaj, kot je sicer. In tudi odmika se. Sem pa opazila, da tebi daje pozornost. In če karkoli veš, bi bila zelo vesela, če mi poveš, ker imam občutek, da spet nekaj naklepa proti meni," je pogovor s Katjo začela Irena.

Poglejte:

Katja je povedala, da je Irenino povabilo na pogovor pričakovala. "Ker sem jaz z Maticem povsem na 'nuli', potrebujem nekoga za komunikacijo, potrebujem kakšen nasvet. In ti si mi zelo v redu. Je pa res, da je zdaj vmes prišel Andrej. Piše mi zasebna sporočila. Zdi se mi, da mi hoče neko naklonjenost pokazati. Rekla sem, da moram glede tega govoriti s tabo, ker on je meni rekel, naj tebi ne povem," je Ireni razkrila Katja.

Irena je bila šokirana, ko je izvedela, kaj njen mož počne za njenim hrbtom. Želi si, da vsi drugi izvejo, kakšen je Andrej v resnici. "Zdaj razumem prvo partnerko, ki ga je zastrupila, zakaj ga je zastrupila. Če je bil tak do nje, kakršen je do mene ... Halo, to se ti lahko samo zmeša. Definitivno!" je vidno jezna izjavila Irena.

Oglejte si še: