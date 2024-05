Damjan Murko o svojih navadah v postelji: To naredim na hitro in dvakrat! #video

Komentatorji so to temo načeli po ogledu videoposnetka, s katerega je bilo razvidno, da imata udeleženca šova Poroka na prvi pogled Irena in Andrej povsem drugačen pogled na priprave na skok med rjuhe.

"Andrej gleda na predigro na nek način, Irena gleda na predigro na popolnoma drugačen način. Ona rabi to 'kurjavo' čez cel dan. Kako pa ste vi s tem?" je zanimalo voditeljico oddaje Špelo Grošelj.

Če bi Murko hotel predigro, bi oba zaspala

"Mislim, ne rabi biti prav 'kurjava', lahko so drobne stvari. Pozornost, prijaznost, kar je normalno v nekem odnosu ..." je svoj odgovor začel Miha Hercog, nato pa ga je prekinil Damjan Murko: "Če tebe to kuri, potem ne vem, se že bojim, ker sem bil dvakrat prijazen s tabo. Me že malo skrbi," je dejal in nasmejal vse v studiu.

"Da se počutiš ljubljenega," je nadaljeval Hercog in nato Grošljevi pojasnil, da s tem misli še posebej ljubljenega. Svoj pogled na to je zatem predstavila še Tanja Kocman. "Jaz sem bolj človek pisane besede. Ko si v zvezi že več časa, se moraš včasih malo opomniti in se malo poriniti v to smer, ker ene stvari postanejo malo preveč samoumevne. Ampak jaz imam rada te male gestice in trenutke. Pisana beseda je moj prijatelj, tako se dovolj pripraviš, da potem ko se srečaš, si pa ..."

Na koncu je Špelo zanimalo, kako na predigro gleda tokratni gostujoči komentator Murko. "Jaz sem tako malo doma, da če bi hotel še predigro, bi oba zaspala, tako da jaz to kar na hitro zrihtam, da se 'tamal' ne zbudi," je razkril Murko, Hercoga pa je zanimalo, ali se njegova žena strinja s tem. "Ja, saj dvakrat," mu je v šali odvrnil Murko in spet poskrbel za smeh v studiu.

Komentatorji so to temo načeli po ogledu videoposnetka, s katerega je bilo razvidno, da imata Irena in Andrej povsem drugačen pogled na priprave na skok med rjuhe. Foto: Planet TV