Udeleženka resničnostnega šova razkrila grozljivo zgodbo iz svoje preteklosti #video

"Da povem to zgodbo, sem se odločila, ko sem poslušala Ireno in Jernejo, ki sta v svojih življenjih doživeli zelo podobne dogodke," je Olga v šovu Poroka na prvi pogled pojasnila svojo odločitev.

Olga je to želela povedati tudi zato, da bi Miha razumel, kako so njene pretekle izkušnje vplivale na njun odnos v eksperimentu. In res so po njeni izpovedi nekateri priznali, da so jo napačno ocenili in marsikdaj tudi po krivem obsojali.

Poglejte:

Olga je najprej razkrila, da je bila nasilja deležna že v zgodnjem otroštvu od očeta, kasneje pa še od svojega partnerja. "Spoznala sem moškega, ki je bil privlačen, delaven, pameten, inteligenten, in kot ti rečeš, sem začutila metulje," se je obrnila proti Mihi. "Zato jih nočem čutiti nikoli več. Čez nekaj časa, ko se je začel najin odnos razvijati, sem ugotovila, da ta človek nima empatije, nima inteligence, da me razume kot žensko, ampak me samo tlači. In takrat sem opazila znane znake iz otroštva," je povedala Olga, ki je nato razkrila, da je imela zlomljeno rebro, strgano mišico, pretres možganov, poškodovana vezivna tkiva in še nekaj drugih poškodb.

"Šla sem čez hud sodni postopek, ki je trajal skoraj dve leti. Zakaj vse to govorim? Zato, da povem, da je bil to način mojega odraščanja, zelo krut način, in pridobivanja znanja o tem, na kakšni zemlji živim, ker sem bila pred tem otrok v ženskem telesu," je o svoji težki preteklosti povedala Olga. Drugi udeleženci šova so ob tem priznali, da zdaj na Olgo gledajo z malo drugačnimi očmi, čeprav nekateri verjamejo, da bila lahko, če bi Olga svojo težko preteklost z Miho delila prej, tudi njuna zveza uspešnejša.