Vražja dama na zmenku z možem druge #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame se je Pika Zrim tokrat odpravila na zmenek z možem druge vražje dame, s slovenskim raperjem Boštjanom Čukurjem oziroma 6Pack Čukurjem. Kakšni so bili vtisi pred, med in po zmenku, pa si lahko preberete v nadaljevanju.