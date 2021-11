Carmen zaradi Damjana Murka vsa mokra #foto

V tokratni epizodi šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame bomo videli, kako se je Carmen Osovnikar udeležila druženja ob odprtju optike. Tja je kot prava zvezda prišla zadnja, v pogovor pa se je zapletla tudi s slovenskim pevcem Damjanom Murkom. Kljub prijetnemu začetku pogovora, ki je nakazoval, da se dobro razumeta, je sledil hiter preobrat.

Trenutek, ki je Carmen Osovnikar pognal v bes.

Damjan Murko je namreč Carmen Osovnikar polil z vodo. Carmen je izbruhnila od jeze in besa, saj je prepričana, da je to storil nalašč, v želji po samopromociji. Želela mu je celo prisoliti klofuto, označila pa ga je tudi za smrdljivega kmeta.

Tudi preostalim vražjim damam so se dogajale zanimive stvari. Ena vražja dama se je odpravila celo na zmenek z možem druge vražje dame. Kakšne so bile posledice tega, pa ne zamudite v oddaji The Real Housewives Slovenija: Vražje dame.

Šov The Real Housewives lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 21. uri. Pred tem si lahko ogledate še premiero romantične drame Tudi sonce je zvezda (The Sun Is also a Star), ki se bo začela ob 19.10.

Več o dogajanju je na voljo tudi na Instagramu, na YouYubu in na strani Planeta na Facebooku, zamujene dele pa najdete na Planeteki, novi spletni platformi za ogled vsebin na zahtevo.