Damjan Murko praznoval okrogli jubilej, Jelinčič mu je podaril prestižno darilo

Štajerski pevec in samopromotor Damjan Murko je pretekli konec tedna ob svojem štiridesetem rojstnem dnevu priredil posebno zabavo, na katero je povabil številne znane obraze iz sveta estrade in tudi politike.

Damjan Murko je pretekli konec tedna svoj 40. rojstni dan proslavil v svojem slogu. Za prijatelje, člane družine in znance je pripravil veliko zabavo. Med drugim je v Gostišču Siva čaplja gostil številne glasbene prijatelje, znane obraze iz sveta estrade in celo politike. Zabavo je otvorila pevka Darja Gajšek, ki je zapisala, da ji je bilo v čast zapeti skladbo za uvodni ples. Murko je na praznovanje povabil tudi Alyo, Natalijo Verboten, Ansambel Stil, Alenko Gotar in Hermino Matjašič (Hermino Violino), ki so večer popestrili z glasbenimi točkami. Do jutra je povabljene v glasbenih ritmih zabavala skupina Zlata žila.

Med povabljenimi gosti sta bila tudi glasbeni producent Miha Hercog in fotograf Tibor Golob. Posebno darilo pa je kot častni gost večera Murku izročil politik Zmago Jelinčič, ki mu je podaril uro znamke Rolex. Darilo je kupil skupaj z Murkovim prijateljem Tomijem Gomilškom in Murkovim managerjem Urošem Apostolovićem. "Darilo Damjanu za 40 let, ker mi je pred mnogo leti posodil okoli deset milijonov nemških (reichs) mark. Upam, da Furs ne bo ponovno poslal davčne kontrole," je ob videoposnetku zapisal Jelinčič.

Utrinke z zabave je delila tudi Maja Murko, žena Damjana Murka, ki je ob videu zapisala: "Dekoracija za praznovanje Damjana, številke ne smemo pisati, tako da rojstni dan 20 + 20." Kot je zapisala, je pripravila tablo dobrodošlice, fotokotiček oziroma steno iz balonov, balone s helijem, tablo s sedežnim redom, na mizah pa pentljice z imeni vseh gostov in njihove menije. "Bil je kar velik projekt, ampak je uspel," je dodala.

Gostje so se družili ob vrhunski kulinariki in vinih ter sladkih kreacijah mariborske slaščičarne Kavarnica CukrDoza.