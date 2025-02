Cristiano Ronaldo bi rad posnemal nepozabnega kapetana Maribora

Danes praznuje Cristiano Ronaldo. Neuničljivi Portugalec, ki je mnogo več kot le nogometni superzvezdnik, nenazadnje se lahko pohvali z največjim številom sledilcev na družbenih omrežjih med vsemi Zemljani, je dopolnil 40 let. Za večino nogometašev je to meja, ko že davno obesijo čevlje na klin in se posvetijo izzivom druge kariere. Ronaldo je fenomen, saj se kljub zrelim letom še vedno lahko pohvali z izjemno fizično in kondicijsko pripravljenostjo. CR7 vztraja v vrhunskem nogometu, pred njim je še ogromno ciljev.

V Savdski Arabiji, kjer je tudi ambasador SP 2032, strelsko formo ohranja na zavidljivo visoki ravni. Foto: Reuters Njegov ego ne trpi povprečnosti. Njegova tekmovalnost je tako velika, da težko prenaša poraze. Zaradi tega se je zameril določenemu delu nogometne javnosti, a takšen pač je. Nogomet doživlja preveč čustveno, da bi se lahko zadrževal, ko se stvari ne razpletajo po njegovih željah. Želi le zmagovati, tresti mreže, podirati mejnike in rekorde.

V karieri, polni podvigov in lovorik, je dosegel že ogromno, a ostaja lačen novih uspehov. Čeprav je danes dopolnil okroglih 40 let in tudi uradno zakorakal v peto desetletje, ostaja prepričan, da lahko izpolni še nekaj ciljev. Da je njegova strelska forma še vedno impresivna, pa čeprav v zadnjih letih nastopa v Savdski Arabiji, kjer ima opravka z nekoliko slabšo konkurenco od tiste, s katero se je srečeval, ko je branil barve Manchester Uniteda, madridskega Reala oziroma Juventusa, je dokazal že v začetku tedna.

Tako mu je čestital Real Madrid, pri katerem je Ronaldo pustil velik pečat:

🥳 Querido @Cristiano, desde el Real Madrid, queremos mandarte una cariñosa felicitación en tu 40 cumpleaños. Todos los madridistas estamos orgullosos de tu leyenda y de lo que representas para nuestra historia. Feliz día con tu familia y tu gente querida. pic.twitter.com/CxOiNhcCNd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2025

Potrebuje jih le še 73

Lani je iz rok predsednika Aleksandra Čeferina prejel nagrado za posebne dosežke v ligi prvakov, kjer je še vedno rekordni strelec. Foto: Guliverimage Na zadnji tekmi pred 40. rojstnim dnevom je blestel. Za Al Nassr je na tekmi azijske lige prvakov dosegel dva zadetka proti prvaku ZAE Al Waslu (4:0). Pred njim pa je še nekaj zelo visokih ciljev. Letos želi s Portugalsko ponoviti uspeh iz leta 2019 in znova osvojiti ligo narodov, nato pa si z izbrano vrsto zagotoviti še nastop na SP 2026. Takrat bi bil star 41 let, a bi lahko, ker ima po mnenju selektorja Roberta Martineza še vedno dodano vrednost v zasedbi, s kapetanskim trakom lovil nove rekorde na največjem tekmovanju, ki ga še ni osvojil. Že zdaj je posebnež svetovnega kova, saj je edini, ki se je uvrstil na seznam strelcev na petih zaporednih svetovnih prvenstvih. Razkošen rekord pa želi še izboljšati.

Za Portugalsko bi rad nastopil vsaj 250-krat (za zdaj ima svetovni rekord z 217 nastopi in 135 zadetki), vztrajno pa se bliža tudi čarobni meji tisoč zadetkov. Manjka mu jih še 73. Skupno je v profesionalnem nogometu od avgusta 2002, ko je prvič zaigral za Sporting iz Lizbone, zbral 1.261 nastopov. Zanimivo je, da je več zadetkov dosegel v svojih tridesetih (460) kot pa dvajsetih letih (440).

V čast njegovega življenjskega jubileja so se na Cristiana Ronalda pred dnevi spomnili tudi v New Yorku. Foto: Guliverimage

Če bo nadaljeval tako učinkovito, kot nastopa za Al Nassr in portugalsko reprezentanco, bi lahko cilj, okrogli tisočico, v nekaj letih tudi izpolnil. To so torej dodatni motivi, ki so pripomogli k odločitvi CR7, da se še ne poslovi od nogometnih zelenic, ampak vztraja na igrišču. Nenazadnje je za marsikoga veliki vzornik, čigar odhod bi pustil vrzel tudi v medijskem svetu. Njegova priljubljenost je ogromna, o tem smo se lahko lani prepričali tudi v Ljubljani.

Rad bi zaigral s sinom

Cristiano Ronaldo mlajši želi iti po očetovih stopinjah. Foto: Guliverimage Ronaldo pa je izrazil še eno prav posebno željo, ki zelo spominja na tisto, ki je gnala naprej nepozabnega kapetana in strelskega rekorderja NK Maribor Marcosa Tavaresa. Brazilec s štajerskim srcem si je nadvse želel še pred koncem kariere na tekmi zaigrati skupaj s sinom. To mu je tudi uspelo. Ko je še zadnjič zaigral in se poslovil od zvestih navijačev v polnem Ljudskem vrtu proti Aluminiju, je združil moči tudi s sinom Marcosom mlajšim. Takrat je imel srčni kapetan Maribora 38 let.

Ronaldo bi si želel nekaj podobnega. Njegov sin Cristiano Ronaldo mlajši se razvija v mlajših selekcijah Al Nassra. Star je 14 let, čez nekaj let, glede na odločnost in pripravljenost njegovega očeta ne gre dvomiti, da bo CR7 takrat še vedno igral nogomet, pa bi lahko resnično zaigral za člansko ekipo. To bi bila pika na i imenitni karieri portugalskega velikana. Zdaj je star toliko kot košarkarski as LeBron James. Tudi novopečeni soigralec Luke Dončića je uresničil takšne sanje, saj pri Jezernikih nastopa skupaj s svojim sinom Bronnyjem.

Še vedno obožuje treninge

Ronaldo je zelo skrben glede svoje fizične vzdržljivosti in kondicijske pripravljenosti. Zato ne čudi, da je zadnji dan pred življenjskim jubilejem preživel v svojem slogu. Na svojem domu v Savdski Arabiji si je na noge nadel skoraj pet tisoč evrov vredno opremo za krioterapijo, ki poskrbi za boljše okrevanje mišic – vse v želji, da ohrani pripravljenost, s katero se lahko še naprej kosa z bistveno mlajšimi tekmeci.

O tem, kako doživlja nogomet in obveznosti, brez katerih v profesionalnem športu ne gre, na primer vsakodnevne treninge, je v pogovoru za Canal 11 povedal: "Še vedno obožujem treninge. Ni enako kot takrat, ko sem bil star 20 let, a še vedno čutim strast – da pridem in opravim trening do konca, da tekmujem z drugimi, da izboljšujem svojo levo in desno nogo. To še vedno obožujem," ga ni minila delovna etika, brez katere bi težko zgradil tako uspešno kariero.

"Veliko prijateljev mi govori, da nimam življenja zunaj nogometa. To je res, a tako mi je všeč. Nekdaj bo konec moje kariere. Morda čez leto, dva, tri. Tega še ne vem. In s tem se tudi ne obremenjujem."

Letos bo skušal Portugalski pomagati do drugega naslova v ligi narodov. Foto: Guliverimage

Ko pa bo končal kariero, bi lahko zaplul v nove vode. Ne skriva namreč želje, da bi, to mu dovoljuje tudi zelo polna denarnica, saj milijone in milijone služi že dve desetletji zapored, postal lastnik katerega izmed nogometnih klubov. "Ne le to. Upam, da ne bom imel le enega kluba, ampak več njih," je namignil, kaj bi lahko počel po tem, ko se bo dokončno odločil za slovo.

Sodeč po vnemi, s katero vztraja na nogometnem igrišču, bo zagotovo prisoten vsaj še poldrugo leto – do SP 2026. In zgodbe o novih rekordih bi se pisale kar same. To pa je nekaj, česar je nogometaš takšnega kova, kot je Ronaldo, že dolgo vajen. In tega ne želi prekiniti.