Recept, s katerim je navdušil 6pack Čukur #recept

Če bi si tudi sami doma želeli pripraviti jedi, ki jih je svojim gostom v oddaji Riba, raca, rak ponudil 6Pack Čukur, vam bo v pomoč spodnji recept, ki nam ga je zaupal.

Foto: Planet TV

JUHA: VIJOLIČNA KRI

Sestavine:

čebula

rdeča pesa

krompir

jušna osnova

kozji sir

smetana za kuhanje

popečen kruh s semeni

Priprava: Čebulo popražimo in dodamo sestavine, zalijemo z vodo in dodamo jušno kocko. Dodamo še smetano za kuhanje in zmiksamo. Postrežemo s kozjim sirom in popečenim kruhom.

Foto: Planet TV

GLAVNA JED: POHAN RAP (Bao buns)

Sestavine:

ŽEPKI

450 g moke

7 g suhega kvasa

sladkor

topla voda

olje

Priprava žepkov: Zmešamo tekoči del in suhi del. Potem vse damo skupaj in gnetemo 10 minut. Ko je testo primerno, ga damo počivat za 90 minut. Oblikujemo žepke in jih kuhamo na pari 12 minut.

KOZICE

kozice

čili

oljčno olje

česen

moka

jajce

drobtine

peteršilj

Priprava kozic: Kozice popečemo na česnu, čiliju in peteršilju in jih kasneje pomokamo, damo v jajca in drobtine ter ocvremo.

OMAKA

majoneza

wasabi

česen

luštrek

Priprava omake: Vse sestavine zmešamo skupaj.

ZELJE

zelje

majoneza

gorčica

olje

kis

Priprava zelja: Zelje naribamo in dodamo sestavine, zmešamo.

Foto: Planet TV

SLADICA: PIJANA LIMONA

limonin sladoled s pasijonko

vodka

penina

Priprava: Limoninemu sladoledu s pasijonko dodamo malo vodke in prelijemo s penino.

