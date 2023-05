“6pack Čukur je naredil nekaj, kar jaz v življenju ne bi” #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od pondeljka do petka ob 20. uri spremljate zabavno in obenem tekmovalno kuharsko oddajo Riba, raca, rak. V njej je nazadnje večerjo Rebeki Dremelj, Manji Stević, Sebastianu in Filipu Flisarju pripravil Boštjan 6pack Čukur, ki pa se je vmes poslužil tako drzne poteze, ki se je Filip Flisar v življenju ne bi.

Pred samo postrežbo prvega hoda je včerajšnji gostitelj večerje – Boštjan 6pack Čukur priznal: “Definitivno sem čutil nek pritisk, sploh, ker je Filip postavil visoko raven. Veliko lažje bi mi bilo, če bi se lotil kakšnih enostavnejših jedi, ampak zdaj sem si to zamislil in poti nazaj ni.”

Ko je pričel s postrežbo krožnikov za prvo jed, je Rebeka Dremelj prva opazila, kako lepi so krožniki, ki jima jih je dostavil. Manja Stević pa jim je hitro prišepnila: “Tole so Versace krožniki.” Skupaj z Rebeko Dremelj sta hitro pričeli kovati načrte, kdaj in kako jih bosta pospravili v torbico.

Na drugi strani pa je Filip Flisar priznal: “Tip je vletel z Versace krozniki. To je nekaj, česar jaz v življenju ne bi nikoli naredil, ampak dejansko so bili kar ‘kulski’, ker sem videl že kar nekaj njihovih stvari, ki so bile bistveno grše.”

Rebeka Dremelj se je na ta račun celo pošalila s 6pack Čukurjem, saj mu ga je želela suniti, ampak slovenski raper je hitro sprevidel, kam pes taco moli, zato je priznal: “V krožnike sem investiral, ampak ne govoriti naokrog.”

Rebeka Dremelj pa je nato zagovarjala svoje dejanje: “Saj človek ne ve, ali be jedel ali bi gledal ali bi krožnik pojedel ali bi ga dal v torbico …”

Ne glede na vso evforijo s krožniki pa so gostje Boštjanu podelili 19 točk, kar pomeni, da se je izenačil s Filipom Flisarjem. Koliko točk pa bo nocoj zbral pevec in plesalec Sebastian, ki bojda ne zna speči niti jajca na oko?

