Komik razkril: "Žena pri tem nima izbire" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratni oddaji Planet Vau je slovenski komik Perica Jerković spregovoril o svoji predstavi, ki nosi naslov Zbogom korona, mi gremo na dopust. Predstava je nastajala čez vse mesece razsajanja novega koronavirusa, ko pa je Perica Jerković na svoji rojstnodnevni zabavi spoznal Roberta Petana, se mu je porodila ideja o piki na i - humornih pesmih, ki bodo dopolnile vsebino predstave.

Robert Petan med predstavo Perice Jerkovića "Skozi celo predstavo on predstavlja generalni pogled, jaz pa govorim konkretno o svoji družini. Nič ni izmišljeno," je priznal Perica. Ob tem je komik dodatno pojasnil, da žena ni imela prav veliko besede pri temi predstave: "Če si poročen z osebnoizpovednim komikom, nimaš izbire." Perica je dodal, da je žena vseeno razumevajoča, ker ve, da bodo njegove predstave prinesle denar v hišo.

Gledališka komedija Zbogom korona govori o epidemiji, družinskih zagatah, dopustu ter vseh pravilih, napetostih in odrekanjih. Celotno vsebino pa na šaljiv in ironičen način dopolnijo kantavtorske pesmi Roberta Petana. Ta je o sodelovanju s Perico dejal: "Sem izredno navdušen in hvaležen, da sem se lahko udeležil nečesa takega z njim, ki predstavlja vrh slovenskih komikov."

V nadaljevanju je Robert Petan razkril še: "V predstavi bi lahko zamenjala vlogi, ni pa priporočljivo. Jaz bi bil mogoče humoren, ampak to bi mislila manjšina ljudi." Perica sicer pogumno zaigra na kitaro v začetku predstave, v nadaljevanju pa to raje prepusti profesionalcu.

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.