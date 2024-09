Glasbenik, komik in satirik Robert Petan je veselo novico potrdil za revijo Lady in tudi delil nekatere podrobnosti poročnega dne. Ker z nevesto Majo Weiss že več kot deset let kot glasbenika nastopata na porokah, je bil njun seznam fotografa, banda, cateringa in drugih stvari v nastajanju že dolgo pred njuno poroko. Mladoporočenca sicer skupaj tvorita glasbeni duet Maja in Robi.

Po poroki na poročno dopustovanje

Na njuni poroki, ki je bila po Petanovih besedah "velik lunapark za odrasle", se je čez dan zvrstilo devet glasbenih izvajalcev, potekala pa je v dvorani hotela Term Čatež. Obred sta mladoporočenca opravila v dvorani Glasbene šole Brežice, kjer sta se lani tudi zaročila, slavje pa je potekalo v športni dvorani.

"Vsi pravijo, da je po poroki isto, ampak nekaj je drugače, nekaj se spremeni, se mi zdi. Verjetno pa se samo tolažim, da ni ves tisti denar šel v eno sicer hudo dobro fešto," je za omenjeno revijo v svojem slogu še povedal Petan in dodal, da je bil nad poročnim potovanjem, ki je bilo "bolj poročno dopustovanje", očaran zaradi preprostosti.

Robert Petan z vsestranskim umetnikom Tilnom Artačem soustvarja oddajo Kaj dogaja? Foto: Mediaspeed

Petan bo nastopal tudi v prihodnji, že 12. sezoni oddaje Kaj dogaja?, ki se na program TV Slovenija vrača 21. septembra. Kot je povedal, ga v prihajajoči sezoni čaka enako delo, to je pisanje novih skladb vsak teden.

