Zmagovalka Exatlona: Če si nekaj želiš, je vse mogoče

Marjanca Polutnik je v šovu Exatlon nocoj osvojila prestižni naziv zmagovalke. Domov se vrača z velikim in težkim pokalom. Ob zmagi ni mogla skriti svojega navdušenja: "Ne morem verjeti, da se je to dejansko zgodilo – da sem tu, s tem pokalom v roki. Res, to je bila neverjetna izkušnja. Nikoli v življenju je ne bom pozabila. Brez besed sem ostala," je priznala Marjanca.

Priznala je, da se v Exatlon ni podala z željo po zmagi, ampak da si je ta cilj zadala po prvih dveh mesecih tekmovanja. "Naredila sem vse, kar sem lahko, in zdaj sem tu, s tem pokalom. Zelo sem vesela, ampak potrebujem še nekaj dni, da dojamem vse skupaj, kar se dogaja," je dejala zmagovalka.

Marjanca je nato izpostavila, da je hvaležna vsem sotekmovalcev, saj brez njih ne bi mogla priti do takšnega uspeha, in pa vsem, ki so ji med celotnim tekmovanjem nudili oporo in podporo. Marjanca je nato razkrila še, kaj ji je ta izkušnja dala kot popotnico za naprej v življenju: "Zaradi te izkušnje sem stokrat močnejša oseba. Stokrat bolj odgovorna oseba. Naučila sem se ogromno novih stvari. Predvsem pa, kako biti potrpežljiva, kako sama sebe motivirati in kako lahko dejansko moč misli vpliva na tvoje telo ter dejanja."

Zasluge za zmago Marjanca pripisuje predvsem svojim karakternim lastnostim: "To, da sem na tem mestu s tem pokalom, je dokaz, da sem zelo močna oseba, da se ne pustim drugim, da ne poslušam mnenja drugih in da se držim svoje zastavljene poti. Počasi se daleč pride."

Svojo izjavo je zaključila s sporočilom za vse, ki jim je v teku sodelovanja v šovu postala vzornica: "V življenju se da doseči vse, kar se hoče. Samo želeti si moraš dovolj, pa je vse mogoče."

