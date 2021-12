Posebna božična oddaja Pri Črnem Petru

Božični dan bo na Planetu še posebej lep, saj bomo v soboto, 25. decembra, ob 19.45 znova lahko uživali v oddaji Pri Črnem Petru, ki bo tokrat v prazničnem ambientu gorske koče. V posebni božični oddaji bo gledalce in gledalke pozdravila voditeljica Jasna Kuljaj, ki ji bo družbo znova delala prikupno zmedena natakarica Sofija (Alja Prgin), z nami pa bodo tudi humorni liki: gasilec Sašo (Sašo Dobnik), novinar Regon (Sašo Đukić) in poštar Peška (Boštjan Meglič).

Jasna Kuljaj praznuje 40. rojstni dan

Medtem ko bo Jasna božično razpoložena, pa ji bodo stalni gostje gostilne Pri Črnem Petru pripravili vrsto presenečenj, saj zgovorna voditeljica prav decembra praznuje 40. rojstni dan. Jasna bi to dejstvo sicer najraje prikrila, saj ji okrogli jubileji ne pomenijo kaj dosti, a njena želja, da bi na to pozabili tudi drugi, se ne bo uresničila …

Večer glasbenih poslastic

V gostilno Pri Črnem Petru prihajata Dejan Vunjak in Domen Kumer, ki bosta lepo presenečenje za Jasno, še bolj pa jo bo presenetil nekdanji sovoditelj Boštjan Romih. Nastopili bodo tudi Jan Plestenjak, Čuki, BQL in Polkaholiki, Miran Rudan s svojo skupino, Dejan Dogaja s starši in učenci glasbene šole Lartko, ansambel Petan in drugi. Božično vzdušje bo Pri Črnem Petru s pesmijo popestrila tudi posebna gostja Mija Cerar, mama dvanajstih otrok, medtem ko bo ansambel Spev poskrbel za ganljiv poklon svojemu dolgoletnemu članu Jožetu Skubicu, ki nas je letos zapustil.

Večer, poln odlične glasbe ter veselih in toplih trenutkov, bodo pospremile tudi plesalke Plesnega mesta. Pridružite se nam v posebni božični oddaji Pri Črnem Petru v soboto, 25. decembra, ob 19.45 na Planetu!

