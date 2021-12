Bi jih prepoznali? Tako so svoj videz spremenile neveste v televizijskem šovu. #foto

Od ponedeljka do četrtka lahko na Planetu spremljate avstralsko različico priljubljenega resničnostnostnega šova Poroka na prvi pogled (Married At First Sight). V nadaljevanju razkrivamo, kako so bile udeleženke sedme sezone šova, ki se trenutno vrti na Planetu, videti pred sodelovanjem v tem resničnostnem šovu.

Pred začetkom sedme sezone šova Poroka na prvi pogled (Married At First Side) so bile neveste te sezone videti precej drugače, kakor so se naposled pokazale pred kamerami. Obeti bližajoče se slave so marsikatero udeleženko pognali v drastično preobrazbo. Če bi kdo sodil po njihovem starem videzu, bi lahko rekli, da so postale precej neprepoznavne. Po drugi strani pa so nekatere neveste ostale zveste sebi in tako svoje pojave niso spreminjale.

Ena bolj opaznih udeleženk šova Hayley Vernon je priznala, da si lepotnega posega ni mogla privoščiti v Avstraliji, zato se je po lepotne popravke odpravila na Tajsko. "Tam sem za novo oprsje odštela štiri tisoč ameriških dolarjev," je razkrila.

Natasha Spencer je razkrila, da je možu Mikeyju Pembroku šele na medenih tednih izdala podrobnosti o svoji preobrazbi.

Njeni lepotni tretmaji namreč med drugim vključujejo botoks, polnila, depilacijo, laser, nego obraza, masaže, zamrzovanje maščobe, obiske solarija. Za vse te tretmaje pa naj bi Natasha odštela kar 30 tisoč dolarjev.

Med vsemi preobrazbami nevest gotovo izstopa preobrazba Stacey Hampton. Sprva se je pošalila, da imata za njen zrel videz zasluge predvsem njena dva otroka. Sama namreč šteje šele 26 let. Stacey pa je razkrila, da se je poleg spremembe pričeske odločila tudi za botoks, operacijo nosu, povečanje prsi, napolnila si je ustnice in zožila trebušček.

Prav tako je za svojo drastično preobrazbo poskrbela Cathy Evans, ki se je poleg spremembe stila pričeske odločila tudi za nekaj lepotnih popravkov.

Operacija nosu, polnjenje ustnic, botoks, povečanje prsi in dvig obrvi. Za te posege je odštela kar 20 tisoč dolarjev.

Zakon v šovu Poroka na prvi pogled je bil za Tasho Herz precej dramatičen in se je tudi hitro klavrno končal. Nekaj manj drastičnih sprememb pa je doživel njen videz.

Na podlagi fotografij lahko ugibamo, da je napolnila svoje ustnice, zdi pa se, da ima na obrazu tudi vedno bolj napeto kožo, zlasti okrog oči.

Mishel Karen je ena izmed redkih nevest v šovu, ki je glede na fotografije na Instagramu videti vedno bolj naravno. Enako velja tudi za Vanesso Romito, pri kateri razen drugačne pričeske drugih sprememb ni mogoče opaziti. Tudi Connie Crayden je ena izmed nevest, pri kateri ne moremo govoriti o veliki spremembi videza.

V enem izmed intervjujev je Connie sicer izpostavila težave s sprejemanjem svoje samopodobe, ampak za druge spremembe, kot sta pričeska in nošenje očal, v svojem videzu se ni odločila. V ekipo brez drastičnih sprememb videza lahko uvrstimo tudi Poppy Jennings, Amando Micallef in Aleksandro Marković.

Izglede nevest, ki sodelujejo v resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled (Married At First Side), lahko na Planetu sami ocenite od ponedeljka do četrtka zvečer. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.