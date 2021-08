Po šovu so se zapletli z drugimi udeleženci ljubezenskega eksperimenta

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka zvečer, ne manjka nepričakovanih zasukov in razburljivega dogajanja. Nič drugače ni bilo v sinočnji oddaji, ko sta se poslovila kar dva para.

Pari v oddaji Poroka na prvi pogled se počasi približujejo zaključku ljubezenskega eksperimenta, zato so odločitve kandidatov, ali bodo nadaljevali, vedno težje. Na prihajajoči zaključni obnovitvi poročnih zaobljub bodo namreč morali sporočiti, ali bodo razmerje nadaljevali tudi v resničnem svetu brez prisotnosti kamer.

Tako sta se še pred tem pomembnim dogodkom v sinočnji oddaji poslovila kar dva para. Gabrielle in Nasser ter Carly in Justin. In kaj se je s štirimi kandidati dogajalo po zaključku snemanja oddaje?

Gabrielle in Nasser sta se odločila zapustiti eksperiment, a je bilo slovo vseeno zelo čustveno.

Par, ki je v šovu poskrbel za kar nekaj drame, Gabrielle in Nasser, sta po nekaj tednih bivanja v šovu spoznala, da si nista usojena in da bosta svojo pot nadaljevala vsak po svoje. Potem ko je končala s snemanjem oddaje Poroka na prvi pogled, so začele krožiti govorice, da se je Gabrielle zelo zbližala s sotekmovalcem Seanom Donnellyjem, ki je oddajo zapustil zelo zgodaj, saj med njim in Jo McPharlin iskrica ni preskočila.

Toda Gabrielle in Sean sta te govorice o razmerju zanikala. Gabrielle naj bi bila tako še vedno samska in veliko časa posveča skrbi za svojo hčer. Za Nasserja tudi ni jasno, ali je našel ljubezen, se je pa po Poroki na prvi pogled pojavil v še nekaj avstralskih resničnostnih šovih.

Carly in Justin sta se po oddaji zapletla z drugima udeležencema eksperimenta.

Tudi Carly in Justin sta v eksperimentu doživela pravi vrtiljak čustev in na koncu spoznala, da njuna zveza nima prihodnosti. Za nekaj drame sta poskrbela tudi po koncu šova, ko so prišle na dan novice, da sta pristala v razmerju z drugima udeležencema iste sezone te oddaje. Za vse je bilo to veliko presenečenje, čeprav se zvezi dolgoročno kljub vsemu nista obnesli.

Če se za Justina ne ve, ali je nato našel svojo pravo ljubezen ali ne, je medtem Carly v razmerju z igralcem Neilom Goldsmithom, s katerim sta pred kratkim postala starša.

Še več razburljivega dogajanja v oddaji Poroka na prvi pogled vas čaka že nocoj na Planetu.

