Spletni vplivnici odkrito spregovorili o usklajevanju materinstva s poslom #video

Družbena omrežja razkrivajo velik del zasebnega življenja. Pozornosti, ki so je spletni vplivneži deležni, pa se z vstopom otrok v njihove objave, še dodatno poveča. Svoje mnenje o tem nam je v prispevku najprej zaupala spletna vplivnica Eva Ostrokljun: "Moj profil temelji na odnosih, pozitivnem življenjskem slogu, in ko pride otrok, se seveda vse spremeni. Tudi sama sem se takrat 'ustavila' in se vprašala, kako bo zdaj. Potem pa sem svojo vlogo mame poskušala vpeljati na svoj profil na Instagram, ampak sprva sem se pri tem zelo lovila. Nisem vedela, kaj naj delim in česa ne."

Nato je svoje mnenje podala še CoolMamacita oziroma Teja Jugovic: "V to sem bila vpeljana čisto naključno. Namreč ko je Jani začel z vloganjem, sem bila noseča z Inajem, Sia pa je bila stara dve leti. Objavil je vlog, ne da bi me karkoli vprašal. Kar se mi zdi pametno. Saj če bi me takrat vprašal, bi začela komplicirati in razmišljati, kaj vse bi lahko bilo narobe."

Eva Ostrokljun je v nadaljevanju razkrila, da je bila po rojstvu otroka zelo zaščitniška, tako da je otroka izpostavljala minimalno. "Razkrijem kakšno rokico, nogico in ime, preostalo pa je zasebno," je še pojasnila. Teja pa je nato pojasnila: "Družino ščitim. Zdi se mi, da bi morala sicer otroke pri vsakem koraku zavijati v celofan. A pri nas imamo zelo odprt odnos, pokažemo tisto, s čimer se strinjamo. Ni tako, da jih v karkoli silim." Obe vplivnici poudarjata, da sta pri vsem najbolj pomembna zdrav odnos in komunikacija.

"Da ne izpostavljam otrok, ni samo moja odgovornost, ampak je to odgovornost cele moje družine in mojega partnerja. Z njim sva se pogovorila in skupaj sklenila, da morajo otroci imeti zasebnost," je dejala Eva Ostrokljun. Vse pa je seveda odvisno od otrokovega odziva v različnih fazah njegovega odraščanja. Teja Jugovic je ob tem dodala: "Taj je star 14 let. Ima trenutke, ko želi biti izpostavljen, in trenutke, ko tega ne želi. Mi to zelo spoštujemo. Moja dva pa sta zelo po meni − odprta, družabna. Sia me sama prosi, da jo posnamem."

Eva Ostrokljun je dodala, da ko so otroci starejši, sami povedo, ali želijo sodelovati na družbenih omrežjih. "Takrat sem se vprašala o tem, kakšen album bo imel moj otrok. Ali bo to album z njegovimi osebnimi spomini, ki ga bo lahko prelistal, ali bo to album, ki ga bo lahko prelistala cela Slovenija?" Potrebno pa je predvsem zavedanje, da se bodo tudi otroci na svoji življenjski poti trudili slediti zastavljenim ciljem, a se ob tem zamisliti, kako bi se počutili mi, če bi ljudje lahko o nas vedeli skoraj vse.

V zaključku je Teja Jugovic dejala: "Dokler je znotraj družine močna komunikacija, da si povemo vse, kar čutimo, potem ne bi smeli imeti težav."

