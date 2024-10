Slovenska vplivnica jezno: Očitajo nam bogastvo #video

Teja Jugovic, ki jo uporabniki družbenega omrežja Instagram zagotovo najbolj poznajo pod vzdevkom Coolmamacita, je v pogovoru z Evo Cimbolo za Spotkast povedala, da se zelo dobro počuti v svoji koži in zato ne pozna tabu tem. Iskren odnos zaznamuje tudi njeno družinsko življenje, z možem Janijem se z otrokoma Sio in Inajem o vsem odkrito pogovorita. Tudi o težjih temah, kot je nevoščljivost.

Frustracije staršev se prenesejo na otroke

Teja namreč opaža, da sta bila otroka zaradi izpostavljenosti svojih staršev nekoč obravnavana pozitivno, skozi leta pa se je začel kazati tudi negativen odziv. "Zdaj vidim, da motiva določene starše," opaža Teja in odkrito pove, da sliši veliko pripomb o njihovem domnevnem bogastvu. "Z otroki se nenehno pogovarjam o tem bogastvu. Bogastvo je zdravje, bogastvo je družina. Kaj boš z denarjem, če ne boš zdrav?" se sprašuje energična 41-letnica.

Najbolj jo moti, da se frustracije staršev prenesejo na otroke. "Ti ljudje se potem pogovarjajo pred svojimi otroki tako, kot se pogovarjajo, in posledično se to sovraštvo prenese na otroka, ki ni nič kriv," še doda in omeni tudi izkušnjo, ki jo je hčerka Sia doživela, ko so si v šoli ogledali videospot za mamino pesem Moj mali svet.

Več v zgornjem posnetku, celotni epizodi Spotkasta z vedno iskreno Tejo Jugovic, ki spregovori tudi o drugih negativnih plateh izpostavljenosti, lažnih prijateljstvih v svetu vplivnic, pa tudi o tem, ali kdaj ugasne telefon, lahko prisluhnete že v petek!