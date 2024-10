Pred mariborskim Štukom je sedel na kolo in se ustavil šele po 16 tisoč kilometrih #video

"Sčasoma razviješ intuicijo za nevarne situacije," pravi Gašper Šircelj, popotnik, ki se je nekaj ur po zagovoru diplome v Mariboru usedel na kolo in se odpravil proti Singapurju. Nenavadno odločitev in vse preizkušnje, ki so ga čakale na poti, je delil z Evo Cimbola v Spotkastu, ki si ga lahko v celoti ogledate že v petek.

Si predstavljate, da več kot eno leto niti eno noč ne bi vedeli, kje in kako boste spali? "Sčasoma se navadiš," pravi Gašper Šircelj, ki je bil po nekaj mesecih spanja po poljih, bencinskih črpalkah, gozdovih in templjih že tako navajen nenavadnih krajev in tako izkušen, da ga tudi zvečer ni več skrbelo, če si še ni izbral in ogledal potencialnega kraja za spanje.

"V Indiji sem moral spustiti vse svoje pregrade"

Vse se je spremenilo na jugu Indije, kjer je bilo iskanje samotnega kotička in s tem občutka varnosti dobesedno nemogoča naloga. Tam je doživel daljšo krizo, saj je bilo življenje v Indiji res popolnoma drugačno tako s stališča količine ljudi, ki so bili vedno v bližini, kot tudi zaradi higienskih navad, še posebno pri pripravi hrane.

"Tam sem moral spustiti vse svoje pregrade," je v smehu povedal Gašper, ki ga je v Indiji pestilo tudi hudo vnetje sečil, med boleznijo pa si je hotelsko sobo delil s podganami. "Šel bi še kdaj v Indijo, a s kolesom ni šans," je zatrdil.

Po pol leta v državi si je želel čim prej oditi

"Glasen hrup vsepovsod, onesnaženost, kadarkoli se ustaviš, je okoli tebe pet ljudi, tako da nikoli nimaš časa zase. Prepustiti se moraš, sicer ti tukaj nikoli ne bo uspelo," je takrat po koncu bivanja v Indiji na svojem profilu na Instagramu zapisal Gašper in priznal, da si je po pol leta res želel le čim prej priti iz države.

Več o tem, kateri pripomoček je Gašperju na kolesarskem popotovanju najbolj pomagal in kateri državi se je izognil, si oglejte že jutri v Spotkastu.