Rebeka Dremelj iskreno: Bolezen me je zelo spremenila #video

Rebeka Dremelj je leta 2015 zbolela za rakom na ščitnici in po bolezni tudi okrevala, ta izkušnja pa jo je zelo zaznamovala. Korenito se je spremenila ter na prvo mesto začela postavljati sebe, kar ji sicer ni blizu.

"Nisem človek, ki bi lahko gledal samo nase," pravi Rebeka, ki priznava, da je od takrat znova zapadla v nekatere stare vzorce. "Lagala bi, če bi rekla, da se v življenju še vedno držim tistega, kar sem si zadala po bolezni. Kar nekaj tistih pravih smernic sem že izgubila," pove. "Hodila sem od psihoterapevtov do vsepovsod," prizna, a kljub temu svoje osebne sreče pogosto ne zna postaviti na prvo mesto.

"Svoja čustva vedno delim s svojima otrokoma"

O bolezni danes odkrito govori tudi s svojima hčerkama Šajano in Sio, s katerima gradi zelo iskren odnos. "Svoja čustva vedno delim s svojima otrokoma," je povedala v Spotkastu. "Veliko smo se pogovarjali o tem, da sem že bila bolna in kako je potekalo zdravljenje. Nič ni narobe, če to vedo, ker je to del življenja," je dodala.

Spotkastu z Rebeko Dremelj, ki brez dlake na jeziku spregovori tudi o vzgoji in zanimivem načrtu kuhanja, ki ga je vpeljala doma, pa tudi o tem, kako izčrpana je, ko pride z odra, prisluhnite že v petek!