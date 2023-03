Cool Mamacita je glavna junakinja v animiranem filmu

Na velika platna kinematografov po Sloveniji je prišla družinska animirana sinhronizirana pustolovščina Pozabljenčki.Glavno vlogo imata Opi in Edi, sestra in brat, vrste flamelčki. To so ljubke kosmate živalice v obliki krofkov, ki leta 1835 živijo na otoku Galapagos. Edi je črnogled in si nadvse želi pripadati skupnosti, Opi pa je pretirano razposajena in nenehno ustvarja kaos, zaradi česar ju skupnost venomer zavrača.

Naša junaka po naključju potujeta skozi čas, s pomočjo časovnega cveta, iz leta 1835 v moderni čas v Šanghaju. Tu prvič vidita promet, trans maščobe in spoznata ljubkega psička z imenom Karli, ki jima pomaga razumeti kje in v katerem času se nahajata. Odloči se, da jima bo pomagal pri vrnitvi domov. Pelje ju v muzej, kjer na njuno grozo izvesta, da so Flamelčki izumrli leta 1835, takoj zatem, ko so padli v časovni cvet.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Opi in Edi ugotovita, da se bosta morala vrniti v leto 1835 in od teh dveh nerodnih bitij je odvisen njun obstoj in preživetje celotne vrste… S tem pa morda spremenita tudi potek zgodovine.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Opi je svoj glas posodila Teja Jugovic - Cool Mamacita, Ediju pa je svoj glas posodil Gašper Jarni. Poleg njiju so svoje glasove posodili še Andrei Lenart, Mirko Medved, Tina Ogrin, Sašo Prešeren, Blaž Šef, Barbara Vidović, Aleksander Golja, Živa Medved, Peter Urbanc in Predrag Lalić.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

V soboto 11. marca se bo po vseh Cineplexxih v Sloveniji odvijal DRUŽINSKI DAN z otroškimi delavnicami, obiskovalci pa se bodo lahko posladkali s krofi - donuti, ki jih je pripravila Pekarna OREHEK, v Mariboxu se bo odvijal dogodek KINO ZA VSO DRUŽINO z otroškim kotičkom in donuti, v Kinu Bežigrad pa bo ob 10. uri potekala otroška delavnica, ob 11. uri pa sledi film Pozabljenčki.

Animirana sinhronizirana pustolovščina Pozabljenčki vas pričakuje v kinih po Sloveniji. Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.