Epski spektakel Denisa Villeneuva v kina prihaja predpremierno 28. februarja!

Od danes so v prodaji vstopnice za nadaljevanje epskega filmskega spektakla DUNE: PEŠČENI PLANET, nagrajenega režiserja Denisa Villeneuva, v katerem glavni vlogi pripadata največjima filmskima zvezdama mlajše generacije; Zendayi in Timothéeju Chalametu

Dolgo pričakovani film v kina prihaja predpremierno 28. februarja v distribuciji Blitz Filma, ogledali pa si ga boste lahko tudi v Dolby Atmos zvočni kulisi.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Gre za nadaljevanje s šestimi oskarji nagrajenega spektakla Dune: Peščeni planet, ki je leta 2021, pod okriljem studiev Warner Bros. Pictures in Legendary Pictures, dominiral kinodvoranam in navdušil tako gledalce kot kritike.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

DUNE: PEŠČENI PLANET, 2. DEL nadaljuje zgodbo tam, kjer se je v prvem delu končala, hkrati pa svojo veličastnost dvigne tako, da gledalcem ponudi popolnoma novo izkušnjo s še bolj spektakularnimi prizori pokrajine in velikimi akcijskimi sekvencami, z novimi liki, večjo pustolovščino in resnično močno ter čustveno ljubezensko zgodbo.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Postavljen tisoče let v prihodnost, DUNE: PEŠČENI PLANET, 2. DEL raziskuje mitološko potovanje Paula Atreidesa, po tem ko se je združil s Chani in Fremeni. Na svoji bojni poti maščevanja proti zarotnikom, ki so uničili njegovo družino, se na planetu Arrakis znajde pred izbiro med ljubeznijo svojega življenja in pogubno usodo vesolja, ki jo lahko predvidi samo on.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Film raziskuje tematike, ki so aktualne in brezčasne hkrati, od romantične in materinske ljubezni do globalizma, zvestobe in maščevanja, močno pa poudarja ekološke teme Franka Herberta, predvsem o konfliktu človeka z naravo, v središču zapleta pa ostaja večni spopad med silami dobrega in zla. Na eni strani so Fremeni, predstavniki človeštva, ki se borijo za kolektivno preživetje domorodcev in planeta Arrakis, na drugi strani pa so Harkonneni, ki manifestirajo korupcijo, nasilje in pohlep.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

V 2. delu igrajo z oskarjem nominirani Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, nominiranec za oskarja Josh Brolin, nominiranec za oskarja Austin Butler, z oskarjem nominirana Florence Pugh, Dave Bautista, oskarjevec Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, z oskarjem nominirana Charlotte Rampling in oskarjevec Javier Bardem.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Villeneuve je režiral po scenariju, ki ga je napisal skupaj z Jonom Spaihtsom po Herbertovem romanu. Producenti filma so Mary Parent, Cale Boyter, Villeneuve, Tanya Lapointe in Patrick McCormick. Izvršni producenti so Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt in Kim Herbert, Kevin J. Anderson pa je bil kreativni svetovalec.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Režiser je ponovno združil kreativno ekipo, s katero je sodeloval že pri prvem delu in vključuje z oskarjem nagrajenega direktorja fotografije Greiga Fraserja, z oskarjem nagrajenega vodjo scenografije Patrica Vermetta, z oskarjem nagrajenega montažerja Joea Walkerja, z oskarjem nagrajenega nadzornika vizualnih učinkov Paula Lamberta in za oskarja nominirano kostumografinjo Jacqueline West. Izjemno glasbo za film je ponovno ustvaril z oskarjem nagrajeni legendarni Hans Zimmer.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

DUNE: PEŠČENI PLANET, 2. DEL si lahko v distribuciji Blitz Filma ogledate od 28. februarja dalje, vstopnice pa lahko kupite na spletnih straneh in blagajnah kinematografov Cineplexx, Kinobox in Kino Bežigrad.