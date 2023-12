Obdobje najslajšega filma tega leta se je začelo!

V sredo, 6. decembra, so se preddverja izbranih kinodvoran obarvala v tisoč in eno barvo in se prelevila v čarobni svet neponovljivega Willyja Wonke. Predzgodba uspešnice Čarli in tovarna čokolade, ki je posneta po knjižni predlogi Roalda Dahla in v kateri blesti enostavno čarobni Timotheé Chalamet, je v distribuciji Blitz Filma več kot navdušila prve gledalce, glede na prve odzive in ocene pa se film Wonka lahko ponaša z nazivom popolnega prazničnega filma in se postavi ob bok filmskim klasikam, ki jih ne pogledamo samo enkrat, vendar ostanejo na seznamu filmov prav vsak december.

Film Wonka je vse do 14. decembra, ko prihaja na redni spored kinematografov, na voljo za ogled na predpremiernih projekcijah v izbranih kinih po Sloveniji. Sinoči so se na prvih projekcijah zbrali tudi mnogi znani obrazi, med katerimi so bili Klemen Bunderla, Iryna Osypenko, Jay Bolk, Alenka Trogrlič, Aleš Bravničar, Ian Rožac, Billie in Alja (Chicas in Mexico), Tjaša Kramarič, Igor Harb in drugi. Prvi odzivi na film Wonka so, tako kot film sam, sladki in čarobni.

Utrinki s predpremiere filma Wonka:

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

Haris (Quick Movie Reviews by Haris) je povedal: “Daleč najbolj očarljiv film leta in predzgodba, vredna izvirnika iz leta 1971! Tako kot Sam doma, bo tudi ta film v prazničnem času zavzel ekrane vseh gospodinjstev v letih, ki prihajajo! Timotheé Chalamet je kot Wonka enostavno odličen... Prepričan sem, da bi bil legendarni Gene Wilder izredno ponosen!”

Wonka je navdušil tudi Klemna Bunderlo, ki je zapisal: “Popoln praznični film ne obs…Čakaj! Ste videli Wonko? Kot stare pravljice, čarobno in zabavno.”

Aleš Bravničar pravi, da je Wonka “estetsko in igralsko dovršena predzgodba, ki od predhodnjih zgodb odstopa predvsem v svoji pozitivi, igrivosti in dejstvu, da je muzikal. Spoznavanje Willyja Wonke in njegove usode je prava pozitiva za adventne dni.”

Z zgoraj omenjenim se strinja tudi filmski kritik Igor Harb, ki je o Wonki povedal: “Čeprav Wonka iz Dahlove predloge odstrani skoraj preveč čudaškosti, pa je film vseeno eden najbolj prijetnih in zabavnih, ki smo jih letos videli v kinu!”

O ZGODBI:

Ko Willy Wonka, poln upanja in široko odprtih oči, prispe v središče sveta proizvodnje čokolade, ima pri sebi le nekaj kovancev in klobuk poln želja. Ena izmed njih, tista najmočnejša pa je, da bi odprl svojo prodajalno in tovarno čokolade, enakovredno trenutno največji na svetu. Vendar pa Willyju v tem velikem in neprizanesljivem mestu zelo hitro zmanjka denarja, zaradi česar pristane, proti svoji volji, zaposlen v lokalni pralnici perila. Čeprav se zdi, da so njegove sanje vsak dan bolj in bolj nedosegljive, njegovo upanje ne zamre. Posel izdelave čokolade je veliko težji, kot je mislil, saj ga poleg nesrečnih dogodkov otežuje tudi Čokoladni kartel, ki nikakor ne želi izgubiti svojega posla in izgubiti svojih strank.

Foto: Blitz film & video distribution d.o.o.

Toda zahvaljujoč svoji edinstveni, brilijantni, čarobni in pogosto nenavadni iznajdljivosti in pomoči nekaterih dobrih prijateljev – zlasti bistrega mladega dekleta po imenu Nuška, Willy pri uresničevanju svojih sanj postane bolj odločen kot kadarkoli prej. V tej očarljivi, čarobni in včasih nevarni pustolovščini se Willy nauči, da večina ljudi vedno izbere pohlep, hkrati pa tudi, da za dežjem vedno posije sonce. Vse, kar resnično potrebujemo, je slediti svojim sanjam in vedno verjeti vase.

Timotheé Chalamet je povedal: “To je film poln veselja! Menim, da svetu prinaša žarek svetlobe in topline, ki jo obupno potrebuje. To je glavno poslanstvo filma Wonka – svetu prinesti veselje. Spodbuja sanjanje in velike želje ter brezkompromisno sprejemanje tistega, kar smo v srcu. Spodbuja deljenje prijaznosti in omogočanja poti, ne samo samim sebi ampak tudi ljudem, ki so nam blizu. Izredno sem ponosen, da sem lahko del tega izjemnega filma.”

Zgodbe Roalda Dahla sežejo onkraj generacij in so ene izmed tistih, ki jih s seboj v srcu nosimo celo življenje. Ko njegove zgodbe preslikamo na velika platna v tako čudoviti zasedbi filmskih ustvarjalcev, dobimo film, ki ga bodo z veseljem pogledali, doživeli in obujali tako otroci kot mladostniki in odrasli. Ne samo enkrat. Večkrat!

Wonka je že na voljo za ogled v kinih po Sloveniji, zato ga ne zamudite in si posladkajte svoj čarobni december!