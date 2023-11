Čarobna premiera Disneyjeve Želje v kino privabila otroke in znane obraze

Na premieri v Cineplexxu Ljubljana, kjer sta partnerja dogodka Manner in Baby Center poskrbela za presenečenja in sladkanje, so se kot slavnostni gostje zbrali člani sinhronizacijske ekipe, ki je pod okriljem Studia Ritem v slovenski jezik prinesla to čarobno pustolovščino.

Med njimi so bili Zala, Ela in Tanja Djuric Ribič, Saša Lešnjek, Uroš Buh, Tomaž Krt, Zoja Trbovc Mihajlović, Sergej in Srđan Milovanović, Anja Strajnar, Andreja Sonc, Vojko Sfiligoj, Brina Arbajter, Ema Potočnik in Lan Zupančič. Pred začetkom filma so v dvorani voditeljici Azri Pucko zaupali kar nekaj prigod in dogodivščin s snemanja sinhronizacije.

Nekaj fotoutrinkov s premiere filma Želja:

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

Poleg sinhronizacijske ekipe pa se je na premieri zbralo kar nekaj znanih obrazov, ki so na ogled Disneyjeve Želje pripeljali svoje najmlajše. Med njimi so bili košarkar Zoran Dragić, igralka in voditeljica Ana Maria Mitič, podjetnica in trenerka Petra Parovel, voditelj David Urankar, voditeljica Špela Močnik, vplivnica in ustvarjalka Kaja Kočevar (Kaya Solo), glasbenik Gianni Poposki in drugi.

Otroci so pred vstopom v dvorano prejeli zabavno knjižico Želja, pod srečnimi sedeži v dvorani pa so se skrivale tudi Disneyjeve knjigice.

Foto: Cineplexx/Mediaspeed

Želja je v slovenščino sinhroniziran animirani film, ki prinaša upanje, toplino, močno sporočilnost ter predvsem veliko glasbe in zabave. Studio Walt Disney film Želja opisuje kot popolnoma novo glasbeno animirano pustolovščino, ki bo otroke in odrasle popeljala v čarobno kraljestvo Rosas, kjer si večna idealistka Asha zaželi tako močno željo, da ji kozmična sila odgovori v obliki majhne kroglice neskončne energije, preprosto poimenovane Zvezda.

Foto: Cineplexx/Mediaspeed

Asha in Zvezda se morata skupaj zoperstaviti največjemu sovražniku kraljestva Rosas, kralju Magnificu, ki pri sebi skriva večino neizpolnjenih želja. Skupaj rešujeta svet in dokazujeta, da so čudeži res mogoči, če se volja pogumnega človeka združi s čarobnostjo zvezd.

Želja je na voljo za ogled v vseh kinematografih po Sloveniji, tudi v 3D-tehnologiji. Naj vas čarobnost Disneyja spremlja do konca letošnjega leta in še dlje.