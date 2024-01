Film oskarjevke Emme Stone, ki je prejel dva zlata globusa, v kinematografe prihaja 18. januarja

Režiser Yorgos Lanthimos in producentka Emma Stone prinašata neverjetno zgodbo razvoja Belle Baxter (Stone), mlade ženske, ki jo je iz smrti oživel brilijantni in nenavadni znanstvenik Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Bella se pod Baxterjevo zaščito zelo rada uči, vendar pa jo pomanjkanje razgledanosti pripelje do tega, da z Duncanom Wedderburnom (Mark Ruffalo), prebrisanim in razuzdanim odvetnikom, pobegne na noro pustolovščino po svetovnih celinah. Bella ne premore predsodkov svojega časa, zato hitro postane neomajna pri svojem poglavitnem namenu - zavzemanju za enakost in svobodo.

Napovednik:

Emma Stone je prvič slišala za “Nesrečna bitja” po pogovoru z Lanthimosom, ko sta sodelovala pri produkciji filma “Najljubša” (The Favourite). “Kar mi je razlagal Yorgos, je bilo tako zelo edinstveno in navdihujoče za žensko: predstava sveta, v katerem um ni pogojen z odraščanjem in učenjem obnašanja na določen način,” je dejala Emma. O vlogu Belle Baxter pravi: “Bila sem navdušena in prestrašena ob enem. Bella nima niti sramu, niti travme. Nima niti svoje zgodovine. Ni bila vzgojena v družbi, ki ženskam postavlja omejitve. Vse to je lahko zelo osvobajajoče, vendar pa za takšno vlogo zares ne moreš narediti raziskave ali bistvenih priprav. Bella črpa svoj navdih in moč iz moških in žensk, ki jih sreča, okolja, v katerem se nahaja, iz hrane, katero zaužije. Je kot spužva, ki vase posrka informacije, občutke, navdih, znanje.”

Poleg Emme Stone kot Belle Baxter, ki bo brez dvoma ena glavnih kandidatk za najboljšo igralko na prihajajočih oskarjih, sta v glavnih vlogah v filmu Nesrečna bitja še Mark Ruffalo kot izprijeni odvetnik Duncan in Willem Dafoe. V ostalih vlogah se zvrstijo Ramy Youssef, Kathryn Hunter, Christopher Abbott, Jerrod Carmichael in Suzy Bemba.

Film Nesrečna bitja temelji na udarnem in kompleksnem romanu Alesdaira Graya, ki na svojevrsten način raziskuje medčloveške in ljubezenske odnose, predvsem pa njihovo seksualnost. Kako nenavadno in spektakularno to izgleda na velikem platnu pa lahko preverite sami od 18. januarja dalje, ko film NESREČNA BITJA, v distribuciji Blitz Filma, pride v domače kinematografe.