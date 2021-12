Kako so povezani skupina Čuki in Cerkev? #video

Na snemanju božične oddaje Pri Črnem Petru je bila skupina Čuki prav prijetno presenečena. Po toliko letih skupne poti so se ustvarila že trdna prijateljstva, a tega niso vedeli drug o drugem. Ker se bliža božič, so nam zapeli tudi del božične pesmi, nato pa prišli do spoznanja, da imajo skupno točko, ki jih vse veže na otroštvo. Kaj je to, pa preverite v spodnjem videoposnetku.

Tega niso vedeli drug o drugem

Čuki so danes sinonim za zabavo, včasih pa so pridno peli in služili v cerkvenih klopeh. Zato imajo tudi vrednote, ki jih še danes skušajo obdržati s prijatelji in družino. Vsak od njih ima neko svojo tradicijo, tudi kar zadeva božič in najljubše božične pesmi, brez katerih si ne predstavljajo tega praznika. Kaj nam bodo zapeli na odru Črnega Petra, pa preverite v naši oddaji!

Presenečenje za voditeljico

Jože Potrebuješ pa ni pozabil niti na voditeljico in njihovo prijateljico Jasno Kuljaj na njen rojstni dan. Ob posebnem jubileju, praznovanju 40 let, jo je v naši jutranji oddaji Jutro na Planetu presenetil z glasbeno točko. Kako se je odzvala Jasna, ki sicer ne mara ravno presenečenj, pa si lahko ogledate tu.

Božična oddaja Pri Črnem Petru bo na Planetu v soboto, 25. decembra, ob 19.45. Vabljeni v našo družbo!

