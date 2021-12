Doniraj in se poteguj za dres najljubšega Exatlonca

Danes v goste oddaje Jutro na Planetu prihajata Exatlonovca s prav posebnim namenom. Igor Mikič oz. Mišica in zmagovalec 1. sezone Exatlon Slovenija Franko Bajc bosta zopet združila moči. Že v Exatlonu sta bila del iste ekipe Triglav, a tudi sicer se tekmovalca res dobro razumeta, tudi ko nista na poligonu.

Ko je bil Igor pred kratkim v naši oddaji tik po velikem finalu, je izrazil željo svoj dres dati na dražbo, nato pa se je ideji pridružila skoraj celotna Exatlon družina. Pravi, da je o tem razmišljal že sredi Dominikanske republike.

"Ogromno ljudi misli, da je sreča, če imaš dober avto, nove obleke, ogromno vilo, vendar jaz vem, da te materialne stvari osrečijo na kratek rok. Za mene je sreča, če pomagaš drugim z nasvetom, toplo besedo in če stojiš ob strani ljudem v stiski. Jaz se najlepše počutim, ko nekomu polepšam dan in pričaram nasmehe na obraze ljudi."



Kako pomagati?



Od tega trenutka naprej poteka dobrodelna akcija. Vsi, ki boste na 1919 poslali besedilno sporočilo s ključno besedo ZAVETISCELJ5, boste s tem prispevali pet evrov za zapuščene živali, ki potrebujejo našo pomoč, hkrati pa boste potegovali v žrebu za majice s podpisi naših Exatlonovcev.

Zakaj ravno darovati živalim, smo povprašali tudi Igorja, ki sicer svoje živali še nima (saj je veliko zdoma), a si jo želi. Odločil se je za Zavetišče Ljubljana.

"Že od majhnih nog smo imeli pri hiši psa in mačke. Pri babici in dediju smo imeli nemškega ovčarja Ronija in kasneje sva z bratom dobila labradorko Molly. Srce me boli, ko vidim, koliko je zapuščenih psov ali mačk po svetu. Predstavljam si, kako bi bilo meni, če ne bi imel doma, hrane ali prijateljev. Ko pride zima, ne vem, kako zapuščene živali preživijo in kje najdejo hrano ter toplino. Vsaka žival si zasluži dom."

Zato je akcijo podrl tudi Planet TV in skupaj z Exatlonci podal tačko zapuščenim živalim. Tisti, ki bo daroval, bo lahko tudi nagrajen.

"Rad bi se tudi zahvalil vsem tekmovalcem Exatlona, ki so podarili svoje podpisane drese za to dobrodelno akcijo. In ena velika zahvala gre tudi celotni ekipi Planet TV, ki so mi to akcijo pomagali izpeljati."

Kako do dresa Exatlon?



Posnetek zaslona poslanega SMS (na 1919) in ime najljubšega Exatlonovca pošljite na nagrade@planet-tv.si.

Med vsemi prispelimi prijavami za posamezen dres spodaj objavljenih tekmovalcev bomo izžrebali 14 nagrajencev, ki bodo prejeli dres svojega najljubšega Exatlonca.

V dobrodelni dražbi Exatlon dresov sodelujejo:

Samo Petje, Simon Blaževič, Luka Turk, Igor Mikič, Vanja Štemberger, Nik Korošec, Tea Tropan, Žan Luka Konjar, Alen Lamper, Denis Porčič- Chorchyp, Marjanca Polutnik, Sanja Novak, Franko Bajc, Noemi Jae.



Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletni strani www.planet.si

